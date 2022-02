Recensione 1More PistonBuds Pro – Devo dire che ho accettato di provare queste 1More PistonBuds, in vendita sullo store online Goboo, con un misto di curiosità e scetticismo. Il mercato delle cuffie true wireless è decisamente ricco di offerte per tutte le tasche e non è facile trovare differenze o novità per cui possa valere la pena cambiare.

Nel mio caso cercavo un paio di cuffie da usare quando vado a correre, visto che ho perso un auricolare di quelli utilizzati finora, per cui viste anche le caratteristiche di 1More ho accettato, sperando di trovare un prodotto valido, pur senza avere particolari aspettative. La confezione di vendita mi ha dato delle sensazioni positive, semplice ma curata nei dettagli, e lo stesso vale per la custodia di ricarica, originale pur nella sua essenzialità.

Quello che non mi aspettavo, nel mese in cui mi hanno fatto compagnia nelle mie corse mattutine, è che sarebbero state un così valido compagno di allenamenti e che mi avrebbero dato così tante soddisfazioni. Non vi annoierò con dati tecnici e test più o meno improbabili, ma vi racconterò le mie sensazioni e i motivi che mi hanno davvero fatto amare queste cuffie.

Design semplice ma efficace

Il primo contatto con le 1More PistonBuds Pro è decisamente positivo, la custodia protettiva è piccola e realizzata con materiali di buona qualità, a partire da una finitura lucida nella parte superiore che crea gradevoli giochi di luce. Nella parte frontale è presente un LED che indica lo stato della batteria mentre aprendolo accediamo ai due auricolari, posti verticalmente nella base di ricarica.

Nella parte posteriore troviamo un connettore USB Type-C per la ricarica, peccato solo per l’assenza della ricarica wireless anche se è più che giustificata visto il prezzo contenuto, e il pulsante per l’accoppiamento con uno smartphone. Anche il design delle cuffie è decisamente semplice, niente alette per migliorare la tenuta, solo i contatti di ricarica, il sensore che rileva se le cuffie sono indossate (per avviare o fermare autonomamente la riproduzione) e il gommino, decentrato ma in posizione strategica.

L’assenza di una qualsiasi aletta che potesse mantenere ben saldo in posizione l’auricolare mi ha fatto temere per l’efficacia durante l’utilizzo sportivo, ma si tratta solo di una impressione. Il design è decisamente riuscito, tanto che il gommino calza alla perfezione, almeno nel mio padiglione auricolare, e il resto dell’auricolare si appoggia saldamente senza muoversi.

Anche durante le fasi più intense dei miei allenamenti, con salti o corse su sterrato accidentato, le PistonBuds Pro non si sono mai mosse, assicurandomi un’ottima qualità di ascolto. Il tutto senza mai risultare opprimenti, lasciando circolare l’aria senza creare una eccessiva pressione sonora all’interno dell’orecchio.

Una vera modalità trasparente

La cancellazione attiva del rumore è una funzione ormai sdoganata anche sui modelli meno costosi, ma spesso l’implementazione è rivedibile. Non è il caso di queste 1More PistonBuds Pro, che a mio avviso hanno una delle migliori modalità trasparenti tra i modelli che ho provato. Spesso infatti tale modalità risulta efficace solo con un basso volume di ascolto, finendo per compromettere l’esperienza di ascolto.

Mi piace ascoltare musica quando corro, per darmi la giusta carica, e con queste cuffie ho trovato il perfetto compromesso tra comfort, volume di ascolto e percezione dell’ambiente circostante. Pur tenendo un volume di ascolto vicino ai 2/3 del volume massimo, la modalità trasparenza mi consente di sentire il rumore delle auto anche a più di un centinaio di metri di distanza, di sentire eventuali saluti dai passanti senza mai risultare fastidiose, e senza che sia necessario regolare il volume.

La modalità di cancellazione risulta decisamente efficace, tanto che mantenendo un volume medio è difficile sentire le parole di chi ci sta vicino, garantendo un ottimo isolamento acustico, senza per questo disturbare nessuno. È possibile attivare la modalità di cancellazione del vento, molto utile se utilizzate le cuffie correndo o quando andate in bici (anche se in questo caso ricordate di utilizzare solo un auricolare per la vostra sicurezza).

La gesture per passare da una modalità di ascolto all’altra è semplice da attivare ed è possibile personalizzare i tocchi per passare da un brano all’altro o per regolare il volume, molto comodo in ogni situazione. Tramite la companion app è poi possibile regolare l’equalizzazione del suono per enfatizzare i bassi o, al contrario, smorzarli, o applicare una delle tante preimpostazioni.

Anche nella modalità bass boosted comunque, che solitamente finisce per coprire le altre frequenze, le cuffie riescono a riprodurre in maniera chiara anche le frequenze più alte, con un suono che nel complesso risulta sempre molto equilibrato, senza che nessuna frequenza prenda chiaramente il sopravvento. Una scelta oculata che le rende in grado di destreggiarsi con ogni genere musicale, senza scontentare nessuno.

Nei miei allenamenti, e nei miei ascolti serali, spazio dal blues all’heavy metal, dalla musica elettronica a quella classica e in tutti i casi ho sempre trovato la giusta equalizzazione in grado di darmi soddisfazione, senza particolari difficoltà.

Non va dimenticata la qualità in chiamata, con l’interlocutore che riesce a percepire bene le parole anche in ambienti rumorosi, grazie ai due microfoni presenti in ogni auricolare e all’algoritmo DNN (Deep Neural Network) che riduce i suoni ambientali.

Ottima autonomia

La modalità di cancellazione attiva del rumore va solitamente a incidere in maniera importante sull’autonomia, che spesso arriva a 2-3 ore. Non è il caso di queste 1More, che con la cancellazione attiva superano tranquillamente le cinque ore, meglio di quanto riporta il produttore. In parecchi casi infatti ho raggiunto le sei ore, che sono salite a più di otto disattivando la cancellazione attiva.

La ricarica non è velocissima, serve un’oretta per ricaricare completamente gli auricolari, e due ore per la ricarica completa della custodia, che è in grado di triplicare l’autonomia prima di scaricarsi completamente. Risultati quindi molto positivi vista la tipologia di prodotto. Ottima anche la stabilità del segnale, grazie alla connettività Bluetooth 5.2, che consente di ascoltare le cuffie anche a diversi metri di distanza dalla sorgente, senza interferenze o suoni “traballanti”.

Non va dimenticata la modalità a bassa latenza, attivabile tramite la companion app, ideale per il gioco ma anche per la visione di contenuti multimediali dallo smartphone, per ridurre ai minimi termini il ritardo della traccia audio, che risulta perfettamente sincronizzata con il video, un risultato non sempre scontato.

E per chi, come me, ama utilizzarle durante l’attività sportiva, la certificazione IPX5 che ne garantisce la resistenza a sudore e pioggia è un plus da non sottovalutare assolutamente.

In conclusione

Queste 1More PistonBuds Pro sono dunque state una piacevole sorpresa e mi hanno conquistato immediatamente, tanto da diventare di diritto le mie cuffie preferite per lo sport e da soddisfarmi comunque anche per l’ascolto occasionale di musica, grazie al loro ottimo equilibrio.

Grazie alla promozione di lancio in atto su Goboo, che ringrazio per il sample, potete portarle a casa a 49,99 euro, un prezzo davvero ottimo vista la qualità del prodotto. Vi basterà versare un anticipo di appena 5 euro tra il 10 e il 17 febbraio, e saldare i rimanenti 44,99 euro tra il 17 e il 20 febbraio, risparmiando così 5 euro sul prezzo standard, peraltro già scontato di q5 euro rispetto al prezzo di listino di 69,99 euro. Le spedizioni partiranno dal 17 febbraio dai magazzini europei, per cui riceverete le vostre nuove cuffie nel giro di pochissimi giorni e senza costi aggiuntivi. A seguire il link per l’acquisto.

