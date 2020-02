Dalla Russia con amore… il primo trailer di Stranger Things 4 è online e arriva dritto sui canali di Netflix. Ma prima di annunciarvi alcunché, vi premettiamo che i Duffer Brothers con questo teaser si sono già sbottonati parecchio, con un gran ritorno inatteso o quasi. Spoiler alert da qui in avanti, quindi se non avete ancora guardato il finale della terza stagione, evitate.

Dalla Russia, un gran ritorno su Stranger Things 4

Che Stranger Things fosse in procinto di lasciare il Texas, perciò Hawkins, era già noto da varie settimane. Ma un ritorno del genere non se lo aspettava nessuno, né gli spettatori né i personaggi visto l’incendio raccontato nell’ultimo episodio della terza stagione.

E invece no, Hopper è vivo e vegeto. Martello in mano, è sui binari di una ferrovia in costruzione, al lavoro con altri prigionieri scortati dai militari russi. Ma bando alle ciance, ecco qua le immagini del trailer in questione pubblicato sui canali di Netflix proprio in queste ore.

Ricomparse e cambi di location a parte, Matt e Ross Duffer non comunicano né le date di uscita della quarta stagione di Stranger Things, né altre informazioni utili al riguardo. Rincuora sapere soltanto che le riprese per il nuovo capitolo sono in corso; perciò ne sapremo di più a breve.