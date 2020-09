Per tutti gli appassionati di Lupin, il ladro nato dalla mente di Monkey Punch, arriva una bella notizia: la serie animata sta per arrivare su Amazon Prime Video.

Lupin III sbarca su Amazon Prime Video

Realizzata dal 1971 in Giappone, la serie animata di Lupin III è forse il prodotto che più ha riscosso successo insieme al manga, e che ha portato le avventure di Lupin, Jigen e Goemon (inseguiti dal solito ispettore Zenigata) in tutto il mondo.

Amazon Prime Video va ad arricchire il suo catalogo con tutte e tre le serie animate di Lupin II: Le avventure di Lupin III, Le nuove avventure di Lupin III e Lupin, l’incorreggibile Lupin. Un catalogo che già includeva due film sull’iconico ladro, Lupin III: The First (realizzato in CGI) e Lupin III: Il Film.

Non resta che attenderne l’arrivo online su Amazon Prime Video, in una data che ancora non è stata diffusa, per potersi godere ancora le avventure di Lupin e la sua banda.