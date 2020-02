Marzo è ormai alle porte e Rakuten TV ha già stilato l’elenco delle novità in arrivo sul suo catalogo di film e contenuti fruibili in streaming da vari dispositivi.

Anche per il mese di marzo Rakuten TV offre una selezione di contenuti recenti provenienti dal mondo del cinema, proponendo ai suoi clienti una serie di film di vari generi, alcuni dei quali sono disponibili in 4K HDR.

Ecco le novità di marzo proposte da Rakuten TV

Tra le novità offerte da Rakuten TV per il mese di marzo spiccano Zombieland – Doppio Colpo, un film del 2019 diretto da Ruben Fleischer, seguito della pellicola del 2009 Benvenuti a Zombieland, disponibile in esclusiva; Frozen – Il segreto di Arendelle, un film d’animazione del 2019 sequel della pellicola Frozen – Il regno di ghiaccio; Le Mans ‘66 – La grande sfida, un’opera a tutta velocità con Matt Damon e Christian Bale; Terminator – Destino oscuro, sesta pellicola della saga di Terminator e sequel diretto di Terminator 2 – Il giorno del giudizio; Un giorno di pioggia a New York, commedia romantica del 2019 scritta e diretta da Woody Allen.

Palinsesto dei film di Rakuten TV per il mese di marzo

Le Mans ’66 – La grande sfida (4K HDR) – 27 Febbraio 2020

Zombieland – Doppio Colpo (ESCLUSIVA , 4K HDR ) – 28 Febbraio 2020

Terminator – Destino oscuro (4K HDR) – 04 Marzo 2020

Cetto c’è senzadubbiamente – 05 Marzo 2020

L’Ufficiale e la spia – 05 Marzo 2020

Frozen 2 – Il segreto di Arendelle – 11 Marzo 2020

Midway (4K HDR) – 19 Marzo 2020

Cena con delitto – Knives out (4K HDR) – 19 Marzo 2020

L’immortale – 19 Marzo 2020

Un giorno di pioggia a New York – 26 Marzo 2020

