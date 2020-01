Non è una sorpresa che lo show Big Mouth su Netflix sia uno dei maggiori successi degli ultimi anni. La piattaforma di streaming è talmente entusiasta dello show e dei risultati ottenuti che ha firmato un contratto pluriennale con lo studio di animazione che si occupa della sua creazione, Titmouse.

Nei prossimi anni a venire potremo quindi aspettarci non solo altre stagioni di Big Mouth, ma anche altri show animati per adulti che verranno partoriti dagli studi di Titmouse. Tra i progetti futuri, c’è già a chi pensa ad uno spinoff della serie che si focalizzerà sulle vite e l’organizzazione dei mostri che governano con le loro azioni le vite degli adolescenti protagonisti di Big Mouth.

Big Mouth è uno show per adulti che tratta dei rapporti tra adolescenti

L’interesse di Netflix a blindare una collaborazione esclusiva con lo studio Titmouse non potrebbe arrivare in un momento migliore. A fine Gennaio si concluderà la stagione finale di Bojack Horseman, un’altra delle serie più apprezzate sulla piattaforma di streaming. Il vuoto lasciato da Bojack Horseman potrà essere colmato solo da produzioni di alto livello: ecco perché Netflix si è assicurata show di qualità per i prossimi anni, firmando il contratto con lo studio Titmouse.

Bojack Horseman si avvia alla conclusione dello show il 31 Gennaio

Anche Disincanto, serie animata ideata da Matt Groening, il padre dei Simpson e Futurama, potrebbe essere uno dei cavalli di battaglia della compagnia negli anni a venire, soprattutto in un momento come questo in cui la crescita del servizio negli Stati Uniti ha subito un forte arresto. In parte è dovuto anche alla concorrenza, che nell’ultimo anno è cresciuta a dismisura con l’ascesa di Apple TV+ e Disney+, che qui in Italia arriverà il 24 Marzo.

Disincanto porta lo stile di Matt Greoning in un mondo popolato da streghe, demoni ed elfi

Se non sapete cosa guardare su Netflix dopo aver finito la terza stagione di Big Mouth, in attesa del finale di stagione di Bojack Horseman, potreste dare un’occhiata a cosa guardare su Netflix a Febbraio: siamo sicuri che, se apprezzate i film d’animazione, i film dello Studio Ghibli faranno la vostra felicità.