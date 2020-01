Cosa guardare su Netflix | Febbraio 2020

Ogni mese Netflix propone nuovi contenuti originali e di terze parti per tutti gli amanti di film, serie TV, film d’animazione e Anime. Questo mese in particolare vogliamo anticiparvi due appuntamenti da non perdere: si inizia il 1° Febbraio con la pubblicazione di alcuni dei capolavori prodotti dallo Studio Ghibli, potete trovare tutti i dettagli scorrendo l’articolo.

L’altro appuntamento da non perdere, per gli amanti della fantascienza, è la seconda stagione di Altered Carbon: aveva lasciato il protagonista pronto a partire per una nuova avventura, e i fan non vedono l’ora di scoprire nuovi dettagli del mondo iper-tecnologico che fa da sfondo alla serie.

Altered Carbon 2

Dopo il successo della prima stagione torna la serie Sci-Fi più apprezzata, con nuovi corpi in cui entrare e vecchie facce familiari. È la stessa Netflix che annuncia la produzione di AC 2, in arrivo il 27 Febbraio.

I am not okay with this

Direttamente dai creatori di Stranger Things e The End of the F***king World arriva questa serie che parla di un’adolescente che si giostra tra le difficoltà a scuola, la famiglia e la propria sessualità: tutto normale, se non fosse per i suoi suoi superpoteri. La serie arriverà il 26 Febbraio.

Narcos: Messico 2

Un nuovo sviluppo di eventi che riparte proprio dalla fine della stagione precedente: Miguel Angel Félix Gallardo è di nuovo al comando del Cartello, e tutto sembra procedere per il meglio, ma nulla è come sembra e la quiete precede sempre la tempesta. Narcos: Messico 2 è in arrivo il 13 Febbraio.

Love is Blind

La storia di una giovane ragazza che soffre di un disturbo che non gli permette di vedere o sentire la propria madre, nonostante vivano sotto lo stesso tetto. Una storia d’amore e di scoperta di se stessi.

Locke & Key

La famiglia Locke vuole iniziare una nuova vita, e la Keyhouse sembra perfetta: in realtà custodisce segreti e chiavi magiche che lasciano tutti col fiato sospeso. In arrivo li 7 Febbraio.

All the bright places

La storia di una ragazza che impara a vivere e ad affrontare la vita da un ragazzo che invece vuole farla finita. Quando Finch e Violet, che non potrebbero essere più diversi, si incontrano sulla torre più alta della scuola, non è chiaro chi salva chi. In arrivo il 28 Febbraio.

Le ragazze del centralino: stagione finale

Siamo alle battute finali per questa serie televisiva spagnola ambientata nella Madrid del 1928 che racconta le vicende di quattro donne coraggiose che vengono assunte come operatrici per la Compagnia dei Telefoni. In arrivo il 14 Febbraio.

Better Call Saul: S5

Prequel della serie “Breaking Bad”, racconta la storia dell’avvocato Jimy McGill e della sua trasformazione nel personaggio rivoltante che tutti conosciamo: Saul Goodman. In arrivo il 9 Febbraio.

P.S. Ti amo ancora

Lara Jean e Peter hanno appena portato la loro relazione ad un punto ufficiale, e tutto sembra andare per il meglio. Questo fino a quando un altro amante, destinatario delle lettere d’amore di Lara, entra nelle loro vite. In arrivo il 12 Febbraio.

Formula 1 Drive to Survive 2

Una serie di documentari realizzati da Netflix per raccontare tutti i retroscena e il dietro le quinte del Campionato di Formula 1. Non solo le vite dei piloti, ma anche quella dei manager, dei proprietari delle scuderie e degli addetti ai lavori si intrecciano a tutta velocità: ogni anno, solo i più tenaci salgono sul podio. In arrivo il 28 Febbraio

I film dello Studio Ghibli arrivano su Netflix

Il 1° Febbraio arriveranno i primi titoli dello Studio Ghibli, che faranno parte della prima ondata di capolavori dei film d’animazione. Godetevi titoli come:

Il castello nel cielo

Il mio vicino Totoro

Kiki – Consegne a domicilio

Pioggia di ricordi

Porco Rosso

Si sente il mare

I racconti di Terramare

Homeland: stagione 6

Molti mesi aver sventato un attacco terroristico a Berlino, Carrie Mathison vive a New York quando inizia ad aiutare i Musulmani che vivono negli stati uniti, in un clima fortemente teso. In arrivo il 1° Febbraio.

Ash vs Devil Dead: stagione 3

Ash e la sua fedele motosega sono tornati: con l’aiuto di sua figlia, di cui non conosce molto, si troverà ad affrontare le incarnazioni del male. Uno sguardo demenziale e splatter sull’apocalisse. In arrivo il 26 Febbraio.

The Good Place: stagione 3

Una commedia unica che segue la vita di Eleanor Shellstrop, che abbiamo imparato ad amare quando ha interpretato Veronica Mars: una donna ordinaria che, per una sfortunata ed improbabile serie di eventi, si ritrovata nell’aldilà dove realizza che non in realtà non è stata proprio una brava persona. Riuscirà a migliorare e scoprire la parte buona di se?

Tutte le novità di Febbraio su Netflix Italia