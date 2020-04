Causa Coronavirus, Netflix rende disponibili vari contenuti gratuiti sul proprio canale YouTube. Si tratta di filmati in lingua inglese, film, documentari educativi ma non solo.

Ecco i video gratuiti di Netflix

E così, anche Netflix fa un passo verso gli utenti mettendo a disposizione vari filmati gratuiti sul canale internazionale di YouTube. Sono parecchi i filmati caricati proprio qualche ora fa e già fruibili anche in Italia, seppure in lingua inglese e sottotitolati, come anticipato.

Nel catalogo, troviamo episodi naturalistici come Our Planet, una produzione originale di Netflix, puntate di Explained, un programma educativo che, nel nostro caso, riserva temi sul mercato azionario, e lo sport.

Ci sono anche alcuni episodi della serie a tema design Abstract e Babies, oltre ad alcuni film prodotti da Netflix come Knock Down The House o Zion, rispettivamente una pellicola su quattro donne candidate per un posto alla House of Representatives degli Stati Uniti e la storia di un ragazzo disabile che decide di competere nei tornei di wrestling.

Non è chiaro fino a quanto questi contenuti saranno disponibili sul canale YouTube di Netflix. Ma per ora, dateci un’occhiata: questa è la pagina relativa.

