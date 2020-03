Manca davvero pochissimo al lancio di Disney+ in Italia, previsto per il prossimo 24 marzo 2020, ed in molti si stanno chiedendo come e dove sarà possibile guardare tutte le serie TV, i film, i documentari e tanto altro che sarà incluso all’interno del nuovo servizio di streaming. Ma quali sono le TV di Samsung che saranno in grado di supportare Disney+?

Disney+ supporta tutte le TV Samsung dal 2016

Tutte le TV del colosso sud coreano a partire dal 2016 saranno in grado di supportare nativamente Disney+. Questo perché, grazie alla presenza del sistema operativo proprietario Tizen OS, vi basterà semplicemente cercare l’applicazione ufficiale di Disney+ sullo store per iniziare ad utilizzarla.

Il prossimo 24 marzo non vi resta quindi che accedere allo store pre-installato sul vostro televisore Samsung, cercare l’applicazione di Disney+ – è probabile che sarà messa in risalto considerando la novità -, installarla ed iniziare ad utilizzarla per guardare i vostri programmi preferiti.

Una volta installata l’applicazione di Disney+, dovete utilizzare il telecomando della vostra smart TV per inserire username e password. Nel caso in cui abbiate impostato una password lunga e complessa, il che è sempre un bene, vi ricordiamo che potete abbinare anche una tastiera Bluetooth per digitare le informazioni con più rapidità.

Come utilizzare Disney+ su TV Samsung vecchie

Nel caso in cui il vostro televisore Samsung sia stato acquistato prima del 2016 e quindi sia privo di Tizen OS, ci sono tanti altri modi per guardare Disney+:

Nel caso in cui non aveste a disposizione una delle console sopracitate oppure una Apple TV, il nostro consiglio è quello di acquistare una Chromecast oppure una Fire TV Stick. Sono facili da utilizzare e da impostare e potete trovarle qui e qui a poche decine di euro.