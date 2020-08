La musichetta della Champions League torna a inebriare i tifosi di calcio, con i riflettori accesi sul match europeo Barcellona Napoli. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita in televisione, con la risposta alla domanda se la gara sarà trasmessa in diretta in chiaro sulle reti Mediaset oppure sarà visibile soltanto sulla piattaforma satellitare Sky per gli abbonati alla pay TV.

Dove vedere Barcellona Napoli: in chiaro o solo a pagamento?

La partita Barcellona Napoli di Champions League del giorno 8 agosto sarà visibile anche in chiaro, gratis, su Mediaset. Il fischio di inizio dell’arbitro al match è fissato per le ore 21:00.

Dove vedere Barcellona Napoli in TV

Per quanti fossero interessati a vedere l’incontro in chiaro, segnaliamo che la diretta TV di Barcellona Napoli sarà trasmessa su Canale 5. La telecronaca, invece, sarà affidata a Pierluigi Pardo. Al termine della gara, gli appassionati di calcio europeo potranno rivedere tutti gli highlights dell’incontro durante la trasmissione Pressing Champions League, in onda su Italia Uno dalle 23:10. Confermata alla conduzione Giorgia Rossi, giornalista sportiva e volto di punta della redazione di Sportmediaset.

Ricordiamo inoltre che Mediaset ha stretto un accordo commerciale con Sky per trasmettere in chiaro la migliore partita di Champions League del mercoledì per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021, strappando così le gare della principale competizione per club a livello continentale alla Rai.

In ogni caso, se hai un abbonamento Sky con attivo il pacchetto Sport puoi vedere la diretta di Barcellona Napoli su Sky Sport Uno (canale 201 della pay TV Sky).

Dove vedere Barcellona Napoli in streaming

La diretta streaming di Barcellona Napoli sarà visibile gratis su Mediaset Play, la piattaforma digitale dedicata alla visione in streaming dei contenuti trasmessi sulle reti Mediaset. Mediaset Play è disponibile sia come app gratuita per i device Android e iOS sia su PC all’indirizzo mediasetplay.mediaset.it.

Allo stesso modo, gli abbonati Sky potranno vedere Barcellona Napoli in streaming su Sky GO, disponibile su computer all’indirizzo skygo.sky.it e su app per i dispositivi Android (smartphone e tablet) e iOS (iPhone e iPad).

Uno dei principali vantaggi del pacchetto Sky Sport è di poter vedere tutte le partite di Champions League 2019-2020 in diretta e in esclusiva su un’unica piattaforma. Inoltre, è possibile guardarle anche in 4K HDR, il plus ultra dell’alta definizione. Non solo, perché l’offerta di Sky Sport include anche i match di Europa League. Per saperne di più ti invitiamo a dare uno sguardo ai dettagli sull’abbonamento Sky (clicca qui).

Infine, per completezza di informazione, segnaliamo che il live streaming di Barcellona Napoli sarà disponibile anche su Now TV, la piattaforma di contenuti on demand in streaming direttamente collegata a Sky. Now TV consente di accedere alla visione dei principali canali Sky senza però sottoscrivere alcun abbonamento con la pay TV. Infatti, è sufficiente attivare il pass Sport per un mese al prezzo di 29,99 euro per poter vedere tutte le partite di Champions League. Inclusi nel pass anche gli altri eventi sportivi, come ad esempio Europa League, Serie A, Formula 1, MotoGP e NBA. Se sei interessato all’offerta, ti suggeriamo di controllare i dettagli sull’abbonamento Now TV (clicca qui).

Programma Barcellona Napoli di Champions League 2019-2020

Vediamo, quindi, un rapido riepilogo su quando e come vedere Barcellona Napoli: