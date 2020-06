Un nuovo weekend del Motomondiale è alle porte e non vuoi perdere nemmeno un giro del tuo campione preferito? Come nei precedenti anni, si ripete lo schema Sky-TV8: tutte le gare in diretta sul satellite e solo una parte in chiaro, dove i Gran Premi sono trasmessi per lo più in differita. Rispetto alla passata stagione c’è però una grande novità: anche DAZN ha acquistato il pacchetto per trasmettere in streaming le gare della classe regina. Scopri allora come vedere la MotoGP 2020 in TV e streaming, anche senza Sky, leggendo la nostra guida super aggiornata. Tre-due-uno: partiamo!

Come vedere la MotoGP 2020 in TV

La diretta TV di tutta la MotoGP è trasmessa su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky (disponibile per i soli abbonati). L’alternativa al satellite (gratis) è TV8: molte delle gare in calendario vanno in onda in differita, alcune però anche in diretta.

Ti ricordiamo che il canale Sky Sport MotoGP è visibile soltanto con il pacchetto Sky Sport: approfittane per sottoscrivere un abbonamento Sky ora al costo di 33,00 euro al mese per i primi 12 mesi. Inclusi nell’offerta anche i servizi Sky GO Plus e Sky Q senza parabola. Se poi cambi idea puoi dare la disdetta Sky (seguendo la procedura descritta qui).

Ogni gara del Motomondiale ha il commento originale della squadra di commentatori Sky: telecronaca di Guido Meda, affiancato in cabina di commento dall’ex pilota Mauro Sanchini. Nel pre e post corsa spazio anche ai commenti dallo studio con ospiti di prestigio, tra cui Giacomo Agostini, Marco Lucchinelli e Loris Reggiani.

Come vedere la MotoGP in streaming

La MotoGP viene trasmessa in streaming su Sky GO, Now TV, DAZN e TIMvision. Gratis, invece, sul sito ufficiale di TV8. Vuoi sapere qualcosa in più su ciascuno dei servizi appena elencati? Ti accontentiamo subito.

Sky GO

Sky GO è la piattaforma di streaming collegata all’abbonamento Sky. Se hai attivato il pacchetto Sky Sport, entra sul sito skygo.sky.it oppure scarica l’app per Android e iOS. Se poi la domenica sei spesso fuori casa e non vuoi perdere neanche un secondo della diretta, considera l’acquisto di Sky GO Plus: tra le funzioni aggiuntive rispetto a Sky GO anche il Restart, Replay e Pausa degli eventi in diretta.

Now TV

A differenza della pay TV, la sottoscrizione dell’abbonamento Now TV non implica alcun vincolo né l’acquisto di una parabola. Cosa devi fare per seguire la MotoGP in streaming? Semplice: acquistare online il pacchetto 1 mese di Sport al prezzo di 29,99 euro (puoi dare la disdetta senza penalità quando lo desideri). In alternativa c’è la Now TV Smart Stick, che al costo di 29,99 euro include la visione di 1 mese di Sport. Il catalogo Now TV è disponibile da PC sul sito nowtv.it, oltre che su Smart TV e dispositivi mobili.

DAZN

Come dicevamo in apertura, è la grande novità di quest’anno: DAZN ha comprato i diritti per trasmettere in streaming le gare delle stagioni 2020 e 2021 della MotoGP. Se hai già DAZN non devi fare un abbonamento a parte, in quanto il Motomondiale è incluso nel piano da 9,99 euro al mese. Se invece sei tra quelli indecisi se fare il grande passo o meno, approfittane per sottoscrivere l’abbonamento DAZN ora.

DAZN è disponibile online da PC sul sito dazn.com, ma anche da smartphone e tablet scaricando l’app gratuita per Android e iOS. A differenza di Now TV permette la visione non su uno ma su due schermi contemporaneamente. Come è ovvio che sia, rispetto a Sky e Now TV cambiano anche le voci in telecronaca: la squadra di commentatori DAZN per la MotoGP è composta infatti dal giornalista sportivo Niccolò Pavesi e l’ex pilota Marco Melandri. E se vuoi, puoi sempre disdire in qualsiasi momento senza alcuna penale da pagare.

TIMvision

La MotoGP 2020 è visibile anche su TIMvision attivando l’offerta DAZN e Now TV al costo di 29,99 euro (l’importo viene addebitato in bolletta). Si tratta di una proposta vantaggiosa se si ha l’interesse di guardare l’intera programmazione sportiva proposta dalle due piattaforme.

Importante: in caso di disdetta prima dei 12 mesi, viene addebitato l’importo dei bonus mensili (9,99 euro) usufruiti fino a quando l’abbonamento è rimasto attivo.

Conclusioni

Ora conosci tutto quello da sapere su come vedere la MotoGP in TV e streaming nel 2020. Se ci saranno novità su costi o eventuali nuovi servizi aggiorneremo la nostra guida il più presto possibile.

