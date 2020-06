Anche quest’anno i diritti di visione del Mondiale di Formula 1 appartengono a Sky, che trasmetterà in esclusiva tutti i Gran Premi previsti dal calendario 2020, rivoluzionato a causa della pandemia. Questo però non significa che per assistere al trionfo – si spera – della Ferrari di Charles Leclerc o Sebastian Vettel sei obbligato a sottoscrivere per forza l’abbonamento alla pay TV. Infatti, esiste anche la possibilità di seguire l’intero campionato in chiaro. Vuoi scoprire come? Trovi tutte le info su come vedere la Formula 1 2020 in streaming e in TV qui sotto!

Come vedere la Formula 1 2020 in TV

La diretta TV dei Gran Premi di Formula 1 sarà visibile sul satellite su Sky Sport F1, canale numero 207 di Sky, e in chiaro su TV8. Con delle differenze però importanti. Mentre su Sky Sport F1 è garantita la visione in diretta di tutta la stagione 2020, sul canale 8 del digitale terrestre andrà in onda invece – nella maggior parte dei casi – la differita. Se ami le corse, non vuoi perderti nemmeno una singola intervista e hai già pronta la bandiera da sventolare sul balcone in caso di vittoria della Rossa, approfittane per sottoscrivere l’abbonamento Sky (qui le info per l’attivazione) selezionando il pacchetto Sky Sport.

In qualità di abbonato Sky hai alcuni vantaggi esclusivi. Tra questi il possesso di Sky Q satellite, che offre l’accesso ai contenuti della Formula 1 (prove libere, qualifiche e gara della domenica) in 4K, una definizione quattro volte superiore al semplice HD. Se poi nel corso della stagione cambi idea, puoi sempre chiedere la disdetta Sky.

L’alternativa gratuita a Sky Sport F1 è TV8. Come dicevamo prima però, ci sono alcune limitazioni. Prima di tutto, il doversi accontentare della semplice differita anziché della diretta per la maggior parte dei Gran Premi: di certo non è una situazione ideale al giorno d’oggi, avendo sempre a portata di “tap” il risultato in tempo reale di un qualsiasi evento sportivo. Un altro limite è la mancanza delle sessioni di prove libere al venerdì (e la terza del sabato mattina), utili per capire le varie strategie delle scuderie in vista delle qualifiche e della gara di domenica.

Detto questo, è innegabile come vi siano anche dei vantaggi. Innanzitutto, la visione di tutta la stagione 2020 di Formula 1 in chiaro, senza aver bisogno di sottoscrivere un abbonamento Sky. E nonostante gratis faccia spesso rima con differita in questo caso, l’orario può rivelarsi un’arma favorevole: ci sono infatti più probabilità di essere liberi (e a casa) in tempo per l’inizio della differita, piuttosto che per il via al Gran Premio (quasi sempre fissato per le ore 15:10), soprattutto durante l’estate.

Nota: se non sei a casa, puoi sempre collegarti al sito tv8.it con il tuo smartphone o tablet.

Come vedere la Formula 1 in streaming

Lo streaming della Formula 1 è disponibile su Sky GO, Now TV e TIMvision. Quali sono le caratteristiche di ciascun servizio? Trovi tutto quello che c’è da sapere nei paragrafi qui sotto.

Sky GO

Se desideri vivere l’esperienza completa della Formula 1, Sky GO è il servizio in streaming offerto ai soli abbonati Sky che riuscirà ad accontentarti. Disponibile come app per smartphone e tablet, con Sky GO accedi in mobilità a tutti i contenuti previsti dal pacchetto scelto. Approfittane per attivare un abbonamento Sky ora.

Importante: se sei interessato a guardare la Formula 1 ricorda di selezionare il pacchetto Sky Sport durante la sottoscrizione.

Now TV

Now TV è la piattaforma di streaming on demand di proprietà di Sky. Non ci sono vincoli (dai la disdetta quando vuoi) né parabole da installare: funziona soltanto da PC, Smart TV e dispositivi mobili. Per la visione della Formula 1 è sufficiente sottoscrivere online l’abbonamento a 1 mese di Sport al costo di 29,99 euro al mese (qui le info per l’attivazione). Se sei interessato a un solo Gran Premio invece, ti consigliamo di attivare il piano 1 giorno di Sport a 14,99 euro. Per quest’ultimo non è previsto il rinnovo automatico.

TIMvision

Un altro strumento a tua disposizione per seguire la Formula 1 in streaming è TIMvision, servizio online gestito da TIM che con l’offerta DAZN e NOW TV consente di vedere tutte le gare in diretta al costo di 29,99 euro (addebito in bolletta). Il vantaggio principale è che allo stesso prezzo del pacchetto 1 mese di Sport di Now TV hai in aggiunta sia la programmazione sportiva di DAZN che il catalogo di contenuti proposto da TIMvision Plus.

Importante: l’eventuale disdetta va comunicata direttamente a TIM. Se disdici prima che siano trascorsi 12 mesi dall’attivazione dell’offerta, ti sarà addebitato l’importo complessivo dei bonus fruiti (9,99 euro al mese) fino a quel momento.

DAZN

L’abbonamento a DAZN non consente di vedere la Formula 1 perché il Gruppo Perform non ha acquistato i diritti della F1 per trasmetterli in Italia. L’unico Paese dove i clienti DAZN hanno la possibilità di guardare i Gran Premi è il Giappone.

Conclusioni

In questa guida abbiamo elencato tutte le piattaforme televisive e online che trasmetteranno il Mondiale 2020 di F1, rispondendo così alla domanda iniziale su come vedere la Formula 1 in TV e streaming. Se nel corso della stagione si aggiungeranno altri servizi vi daremo conto di tutte le novità il più presto possibile.