Grandi novità in casa Apple. Il rilascio dell’ultimo aggiornamento a iOS 14.5 ha infatti portato in dote lo sblocco di iPhone con la mascherina. Era una funzionalità attesa da molto tempo dai possessori del melafonino, da quando cioè è stato reso obbligatorio l’utilizzo delle mascherine protettive all’aperto e nei luoghi al chiuso.

Erano i primi mesi del 2020 quando ci si accorse che il dispositivo di protezione individuale rendeva impossibile il riconoscimento facciale tramite Face ID, da qui la richiesta di un update che risolvesse il problema. A distanza di poco più di un anno, con l’arrivo di iOS 14.5, le lamentele sono state ascoltate.

La procedura di sblocco è molto semplice, bastano davvero soltanto poche mosse per riuscirci, ma allo stesso tempo non è una soluzione per tutti. Ne vuoi sapere di più? Di seguito trovi una breve guida su come sbloccare iPhone con la mascherina, attraverso cui ti spiegheremo cosa serve e i passaggi da completare.

Cosa serve per sbloccare l’iPhone con la mascherina

Lo sblocco dell’iPhone mentre si indossa la mascherina richiede l’utilizzo di un iPhone X o un modello successivo insieme a un Apple Watch Series 3 o seguente.

Per intenderci, devi indossare un Apple Watch al polso se vuoi sbloccare l’iPhone quando sei fuori casa. Se non lo possiedi o hai acquistato un modello precedente alla Series 3, non puoi usufruire della nuova funzionalità introdotta da iOS 14.5.

Solo un’ultima precisazione prima di continuare: perché la procedura vada a buon fine, l’Apple Watch deve essere aggiornato all’ultima versione; ad oggi corrisponde a watchOS 7.4.

E dopo questa doverosa premessa siamo pronti per passare all’azione.

Come sbloccare l’iPhone indossando la mascherina

Ecco i passaggi da seguire per sbloccare l’iPhone con Apple Watch indossando la mascherina:

Apri le Impostazioni di iPhone Vai su Face ID e codice Digita il codice di sblocco dell’iPhone Scorri fino alla scheda Sblocca con Apple Watch Sposta da sinistra a destra la levetta accanto a Apple Watch di [tuo nome] Pigia su Attiva nell’avviso “Apple Watch di [tuo nome] sbloccherà iPhone quando viene rivelata una mascherina”

È tutto, seguendo questi semplici passi riuscirai a effettuare lo sblocco di iPhone anche mentre sei al supermercato, in negozio, fuori all’aperto con gli amici e in tutte le altre situazioni che richiedono l’utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva.

Facci sapere nei commenti se hai avuto difficoltà a sbloccare il melafonino oppure se ci sei riuscito al primo colpo.

