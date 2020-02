L’ultimo aggiornamento di Gmail per iOS consente agli utenti Apple di inviare email con la propria voce tramite le scorciatoie Siri Shortcuts. Per il momento l’invio di e-mail è l’unica funzionalità consentita da Siri Shortcuts, ma possiamo aspettarci che Google ne aggiungerà altre in futuro.

Gli utenti di Gmail su iOS possono creare un collegamento con Siri Shortcuts che consentirà loro di inviare un’email utilizzando un comando vocale. Quindi, ogni volta che l’utente pronuncerà “Ehi Siri, invia un’email”, verrà aperta la finestra di composizione di Gmail per l’account che ha scelto di configurare.

Come inviare email con Gmail tramite Siri Shortcuts

Per abilitare questa funzionalità è sufficiente aprire il menu delle impostazioni dell’app Gmail, toccare l’indirizzo email principale e scorrere in basso fino a Collegamenti Siri, quindi attivare l’opzione “Invia email”.

Gmail > Impostazioni > il tuo account di posta elettronica principale> Comandi rapidi di Siri > Invia email

Il collegamento per l’invio di un’email con Gmail tramite Siri Shortcuts può essere impostato nella sezione Impostazioni dell’app Gmail o nell’app Comandi.

Come creare il comando rapido dall’app Comandi

Come appena anticipato, in alternativa è possibile creare il comando rapido attraverso l’app Comandi.

Una volta aperta l’app, cliccate su Galleria (in basso a destra), successivamente cliccate su Invia email; a questo punto cliccate su Aggiungi a Siri ed il gioco è fatto.

Siri Shortcuts (o Comandi) a è una funzionalità che Apple ha introdotto per la prima volta in iOS 12, tuttavia le scorciatoie Siri sono diverse dalla normale app Collegamenti per l’automazione delle attività che è ora preinstallata su iOS 13. Gmail per iOS può essere scaricato gratuitamente dall’App Store.