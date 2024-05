Google, il motore di ricerca più utilizzato al mondo, è in costante evoluzione. Ogni anno, il colosso di Mountain View introduce numerose novità nel suo prodotto principale, la Ricerca. Tuttavia, non tutte queste innovazioni vengono accolte positivamente dagli utenti; anzi, alcune possono risultare sgradite a una parte di essi.

Un esempio concreto è rappresentato dalle ricerche di tendenza, quelle che appaiono automaticamente appena si apre l’app di Google o ci si collega a google.com tramite un qualsiasi browser Internet su dispositivi mobili. Queste ricerche di tendenza, pur essendo pensate per offrire contenuti rilevanti e aggiornati, possono risultare intrusive o non pertinenti per molti utenti.

Se trovate fastidiosa questa funzione e desiderate disattivarla, siete nel posto giusto. In questo articolo, forniremo una guida dettagliata e completa su come eliminare le ricerche di tendenza su Google.

Cosa sono le ricerche di tendenza di Google

Quando digitate qualcosa nella barra di ricerca di Google, potreste notare che sotto di essa appare un elenco di argomenti correlati. Questi sono conosciuti come “ricerche di tendenza“, e mostrano gli argomenti più ricercati su Internet in un dato momento.

Google raccoglie questi dati da diverse fonti, tra cui testate giornalistiche, piattaforme di social media e persino blog. Gli argomenti che appaiono come ricerche di tendenza sono determinati algoritmicamente, tenendo conto di vari fattori come la frequenza e la rapidità con cui vengono cercati.

Le ricerche di tendenza offrono una panoramica di ciò che è attualmente popolare su Internet. Ad esempio, se si verifica un evento di cronaca di grande rilevanza, è molto probabile che esso si rifletta immediatamente nelle ricerche di tendenza. Questo strumento vi permette di restare aggiornati su ciò che sta succedendo nel mondo in tempo reale e può essere particolarmente utile per comprendere gli interessi e le preoccupazioni della società in un dato momento.

Come togliere le ricerche di tendenza dall’app Google

Per eliminare le ricerche di tendenza sull’app Google, aprite l’applicazione sul vostro smartphone, toccate l’immagine del profilo in alto a destra, selezionate la scheda “Impostazioni”, poi andate su “Altre impostazioni”. Nella nuova schermata, cliccate su “Impostazioni di completamento automatico” e disattivate il pulsante accanto alla voce “Completamento automatico con ricerche di tendenza”. A questo punto, potete uscire dall’app. Ricapitolando, questi sono i passaggi:

Aprite l’app Google sul vostro smartphone.

Toccate l’immagine del vostro profilo in alto a destra. Questa è la vostra porta d’accesso alle impostazioni personali.

Selezionate la scheda “Impostazioni” per entrare nel menu delle configurazioni.

Cercate e accedete a “Altre impostazioni”. Questo vi porterà a una serie di opzioni più dettagliate.

Nella nuova schermata, trovate e selezionate “Impostazioni di completamento automatico”.

Qui, dovrete disattivare il pulsante accanto alla voce “Completamento automatico con ricerche di tendenza”. Con un semplice tocco, avrete disattivato questa funzione.

Come eliminare le ricerche di tendenza da un browser Android

Per rimuovere le ricerche di tendenza dal vostro browser, la procedura è piuttosto semplice. Prima di tutto, aprite il vostro browser preferito. Potrebbe essere Chrome, Safari, Opera oppure un altro browser che utilizzate regolarmente sul vostro dispositivo mobile. Una volta aperto, digitate nella barra di ricerca l’indirizzo google.com per accedere alla pagina principale di Google.

Una volta che vi trovate sulla home page di Google, notate a destra un’icona a forma di tre puntini verticali: questo è il menu. Toccate questa icona per aprire un menu a discesa. Tra le varie opzioni disponibili, selezionate “Impostazioni”. Questa azione vi porterà a una nuova schermata dedicata alla configurazione del vostro account Google.

Nella schermata delle impostazioni, cercate e fate tap sulla sezione chiamata “Altre impostazioni”. Qui troverete diverse opzioni relative alla personalizzazione e gestione del vostro account su dispositivi mobili. All’interno di questa sezione, concentratevi sulla scheda “Cellulare”. È qui che dovrete individuare l’opzione “Completamento automatico con ricerche di tendenza”. Accanto a questa voce, vedrete un pulsante che indica lo stato attuale di questa funzione. Per disattivarla, è sufficiente toccare il pulsante in modo che cambi stato e disattivi la funzionalità.

Una delle cose più comode di questo processo è che non dovete preoccuparvi di salvare manualmente le modifiche. Infatti, ogni modifica che fate viene salvata automaticamente, il che significa che non dovrete fare altro. Riassumendo, per togliere le ricerche di tendenza dal browser fare quanto segue:

Aprite il browser: Lanciate il vostro browser mobile preferito, sia esso Chrome, Safari o un altro.

Accedete a google.com: Inserite l’indirizzo google.com nella barra di ricerca e premete “Invio” per accedere alla pagina principale di Google.

Aprite il Menu: Una volta caricata la pagina, toccate l’icona del Menu (i tre puntini verticali) situata in alto a destra.

Accedete alle Impostazioni: Nel menu a discesa che si apre, selezionate la voce “Impostazioni”.

Modificate le Impostazioni di Completamento Automatico: Nella nuova schermata, fate tap su “Altre impostazioni”. Poi, sotto la sezione “Cellulare”, individuate il pulsante accanto alla voce “Completamento automatico con ricerche di tendenza” e disattivatelo.

Come cancellare le ricerche di tendenza su iPhone

Se avete un iPhone e utilizzate Safari come browser principale, probabilmente avrete notato che continuate a ricevere suggerimenti sia dal motore di ricerca predefinito, come Google, sia dallo stesso Safari. Questi suggerimenti possono essere utili, ma spesso risultano fastidiosi e invadenti, interrompendo la vostra esperienza di navigazione. Fortunatamente, esiste un modo semplice per eliminarli del tutto.

Immaginate di aprire Safari per cercare qualcosa di specifico, ma di ritrovarvi sommersi da suggerimenti e ricerche di tendenza che non vi interessano. Questa situazione può diventare frustrante, soprattutto se preferite una navigazione più pulita e senza distrazioni. Per risolvere questo problema, dovrete compiere alcuni semplici passaggi nelle impostazioni del vostro iPhone.

Prima di tutto, aprite l’app Impostazioni. È l’icona grigia a forma di ingranaggio che trovate sulla schermata principale del vostro dispositivo. Una volta aperta, scorrete verso il basso fino a trovare la scheda “Safari”. Toccate questa voce per entrare nelle impostazioni specifiche del browser.

All’interno delle impostazioni di Safari, vedrete diverse opzioni. Quelle che ci interessano sono “Suggerimenti motore di ricerca” e “Suggerimenti di Safari”. Questi due tipi di suggerimenti sono i responsabili delle ricerche di tendenza che vi vengono mostrate. Accanto a ciascuna di queste voci, troverete un interruttore. Per disattivarli, basterà toccare l’interruttore in modo che passi da verde (attivato) a grigio (disattivato). Ecco fatto! Con questi semplici passaggi, avete eliminato le ricerche di tendenza e i suggerimenti invasivi.