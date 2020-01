Apple lancia la nuova app Mappe a partire dagli Stati Uniti, ridisegnata con copertura stradale, dati pedonali migliorati, indirizzi più precisi e suolo più dettagliato: andiamo a scoprirla più da vicino.

Apple Mappe: ecco le attese novità

La nuova app Mappe di Apple è stata ridisegnata per offrire una navigazione più veloce e precisa, una vista più completa di strade, edifici, parchi, aeroporti, centri commerciali e non solo.

Disponibile su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e CarPlay, l’app Mappe è integrata con altre app come Foto, Messaggi, Calendario e Meteo, e viene “sfruttata” da iOS 13 per offrire nuove funzioni agli utenti Apple.

Con la funzione Look Around, Mappe mette a disposizione una vista interattiva a livello strada con foto 3D ad alta risoluzione delle maggiori città: per ora è disponibile per le vie di New York, San Francisco Bay Area, Los Angeles, Las Vegas, Houston e Oahu.

Grazie a Collections è poi possibile creare elenchi dei propri ristoranti o luoghi di interesse preferiti, per poi condividerli con gli amici o i contatti in modo da consigliarli.

Con i preferiti, gli utenti possono avere rapidamente le indicazioni per i luoghi che frequentano abitualmente, come ad esempio casa, ufficio, palestra, scuola, università e così via: basta un singolo tap per ottenere il tragitto su Mappe.

Ecco tutte le altre funzionalità principali della nuova versione Apple Mappe:

trasporti in tempo reale : orari dettagliati di partenza e arrivo, posizione attuale di autobus e treni e non solo; per ora disponibile in alcune città, tra cui San Francisco Bay Area, Washington D.C., New York, Los Angeles e Miami;

: orari dettagliati di partenza e arrivo, posizione attuale di autobus e treni e non solo; per ora disponibile in alcune città, tra cui San Francisco Bay Area, Washington D.C., New York, Los Angeles e Miami; condividi arrivo : con Mappe è possibile inviare l’orario di arrivo stimato ai propri contatti;

: con Mappe è possibile inviare l’orario di arrivo stimato ai propri contatti; stato del volo : con Siri è possibile cercare all’interno di Mail, Calendario o Wallet per ottenere informazioni al momento giusto su terminal, gate e orari (compresi cambiamenti, ritardi o annullamenti);

: con Siri è possibile cercare all’interno di Mail, Calendario o Wallet per ottenere informazioni al momento giusto su terminal, gate e orari (compresi cambiamenti, ritardi o annullamenti); mappe interne : aeroporti e centri commerciali possono offrire informazioni legate al piano in cui ci si trova e alla posizione di ristoranti, bar, ristoranti e servizi igienici;

: aeroporti e centri commerciali possono offrire informazioni legate al piano in cui ci si trova e alla posizione di ristoranti, bar, ristoranti e servizi igienici; navigazione con linguaggio naturale : Siri può fornire indicazioni più chiare e semplici da seguire;

: Siri può fornire indicazioni più chiare e semplici da seguire; Flyover: per sorvolare alcune aree urbane con una vista 3D; disponibile in oltre 350 città per il momento.

Quando arriverà in Italia la nuova app Apple Mappe

La nuova applicazione Apple Mappe è stata rilasciata a partire dagli Stati Uniti, dove secondo i piani iniziali sarebbe dovuta arrivare entro il 2019. In base a quanto dichiarato dalla casa di Cupertino la nuova versione sarà disponibile in Europa nei prossimi mesi, ma non sono stati rilasciati molti dettagli al riguardo.

Impossibile per ora dare una data precisa per l’Italia, ma Apple promette l’espansione in Europa entro l’anno. Noi utenti del Bel paese dovremo dunque attendere ancora un po’.