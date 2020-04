A poche settimane dal rilascio delle versioni stabili, e a qualche giorno dal rilascio della nuova beta per sviluppatori, Apple rilascia una nuova versione stabile di iOS e iPadOS (13.4.1), il sistema operativo dedicato ad iPhone e iPad.

Com’era prevedibile non sono presenti nuove funzioni ma più semplicemente una serie di bug fix per risolvere alcuni problemi emersi in questi giorni, legati principalmente a Face Time e a al protocollo Bluetooth, che hanno creato qualche grattacapo agli utenti.

In particolare per iOS 13.4.1 è stato corretto un problema che impediva di partecipare a chiamate con dispositivi dotati di iOS 9.3.6 o precedenti o con computer con macOS 10.11.6 e precedenti. Risolto anche un problema nelle Impostazioni che generava un errore scegliendo Bluetooth dalle azioni rapide.

Gli stessi bug sono stati corretti anche su iPadOS 13.4.1, per il quale è stato risolto un problema legato a iPad Pro 12.9 di quarta generazione e iPad Pro 11 di seconda generazione, nei quali non si accendeva il flash premendo il relativo pulsante nel Centro di Controllo o nella schermata di sblocco.

L’aggiornamento dei due sistemi operativi è in fase di rollout e potrebbe richiedere qualche giorno per raggiungere tutti i dispositivi interessati. Nessuna novità invece per quanto riguarda macOS, tvOS e watchOS, che potrebbero essere aggiornati nei prossimi giorni.