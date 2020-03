A pochi giorni dal rilascio delle versioni stabili dei propri sistemi operativi, Apple ha rilasciato nuove versioni beta, riservate per il momento agli sviluppatori. Questa settimana gli ingegneri di Cupertino si sono dedicati prevalentemente a miglioramenti delle prestazioni e alla correzione di alcuni bug, anche se non manca qualche piccola novità, in particolare per iOS 13.4.5.

A quanto pare Apple ha deciso di saltare qualche numerazione, evitando quindi una versione 13.4.1, per accelerare i tempi di sviluppo in vista di un rapido rilascio per gli utenti finali. Con la nuova versione del sistema operativo per gli iPhone arriva la possibilità, per gli iscritti ad Apple Music, di condividere la musica che stanno ascoltando attraverso una storia su Instagram o nelle storie di Facebook.

Una volta condiviso il brano, gli altri utenti potranno ascoltarlo, ovviamente attraverso Apple Music, con un semplice tocco. Durante la condivisione verrà generata automaticamente un; immagine contenente la copertina del brano, il titolo e l’autore e uno sfondo sfumato.

Insieme a iOS 13.4.5 sono stati rilasciati anche iPadOS 13.4.5, macOS Catalina 10.15.5 e tvOS 13.4.5. Al momento non è stata rilasciata una nuova beta per quanto riguarda watchOS, il sistema operativo degli Apple Watch. Ricordiamo infine che si tratta di beta destinate agli sviluppatori, da non utilizzare sul proprio dispositivo principale visto che potrebbero contenere bug importanti.