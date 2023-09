Si chiama Hisense H20MOMS4HG ed è un forno a microonde che fa del rapporto qualità-prezzo il suo punto di forza, pur non rinunciando a tutto quello di cui c’è bisogno. Lo sto utilizzando da qualche settimana con enorme piacere e oggi ve lo racconto un po’.

Confezione e com’è costruito

Arriva in una scatola grande e pesante, ovviamente, con all’interno lui, un piatto girevole in vetro temperato, un accessorio a forma di griglia per il grill e un manuale di istruzioni; c’è quindi giusto l’essenziale, ma è pur vero che ciò che veramente serve c’è, a partire dal piatto in vetro. Hisense H20MOMS4HG è costruito in alluminio lucido di colore grigio su tutti i lati ma nella parte anteriore include una porta di colore grigio riflettente fatta però in vetro, per ovvi motivi trattandosi di un microonde. Devo dire che è costruito bene, così come gli altri prodotti di questo tipo, e che è anche bello da vedere, per cui non c’è bisogno di nasconderlo e può essere mostrato in bella vista in cucina senza preoccupazioni. Aggiungo che è grande e pesante e non è fra i più compatti che io abbia mai visto: si parla di dimensioni di 26 x 33 x 46 cm e di un peso pari a 10 kg.

Qualche specifica e funzioni

È un microonde completo e piacevole da utilizzare perché possiede quello che serve tutti i giorni. Oltre agli accessori inclusi nella confezione, utili per cotture particolari e più agevoli, Hisense H20MOMS4HG possiede diversi altri assi nella manica, a partire da un capiente vano cottura da ben 20 litri. Sulla superficie anteriore ospita un piccolo display LED e un pannello touch con i vari comandi, essendo un microonde digitale: ci sono i programmi rapidi, quindi con temperature e tempi di cottura preimpostati, che sono 9 e permettono di cuocere patate, pasta, pizza, pop-corn, verdure, bevande, carne e pesce e di riscaldare il cibo, le modalità di funzionamento, ossia microonde a 700 watt, decongelamento e grill fino a 800 watt, un tastierino numerico utile per impostare temperature e tempi di cottura e i tasti START e STOP; la modalità di funzionamento microonde, inoltre, permette di impostare diversi livelli di temperatura e questo per decongelare, cuocere a vapore, mantenere al caldo e via dicendo. Il vano cottura è accessibile tramite uno sportello che si apre verso sinistra utilizzando una maniglia incastrata al suo interno.

Come cuoce e funziona

Allora, premesso che la cottura e l’efficacia della cottura sono variabili a seconda dei cibi, quindi della loro qualità, della loro preparazione, della loro consistenza e così via, devo dire che i programmi rapidi sono precisi e giusti per cuocere a puntino quello per cui sono stati pensati. Ho cotto, per esempio, carne, pesce, patatine e verdure varie e usando i programmi preimpostati è tutto venuto fuori cotto nel modo giusto, senza il bisogno di dover aggiungere gradi e minuti o di rimuovere qualcosa anzitempo; certo, anche qui dipende un po’ dai gusti personali perché c’è chi potrebbe preferire un cibo più cotto o meno cotto e quindi potrebbe essere necessario intervenire manualmente, ma in linea di massima i programmi rapidi sono pensati per cuocere nel modo corretto. Funziona bene e fa il microonde e anche le funzioni di decongelamento e di mantenere al caldo fanno il loro lavoro. Non è particolarmente rumoroso, nel senso non più della norma, anche se la rumorosità varia al variare dalla temperatura e del programma, e si sporca molto facilmente, sia dentro che fuori, soprattutto sulla superficie riflettente dello sportello, perciò va pulito spesso e a fondo. Detto questo, non c’è nulla di particolare da aggiungere perché fa il suo e lo fa bene.

Dove comprarlo

Hisense H20MOMS4HG è disponibile all’acquisto su Amazon Italia nella sola colorazione grigia e con spedizione Prime al prezzo di 149,99 euro, con la possibilità di averlo scontato di 40 euro con un coupon disponibile in questi giorni da aggiungere al carrello.

Acquista Hisense H20MOMS4HG su Amazon