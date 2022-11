Recensione Tineco CARPET ONE SPOT – A poco più di sei mesi dal lancio di Tineco CARPET ONE (qui trovate la nostra recensione completa), il produttore torna sul mercato con un nuovo dispositivo, decisamente più versatile e maneggevole. Si chiama Tineco CARPET ONE SPOT e come lascia intendere il nome non è pensato per la pulizia completa dei tappeti, quanto piuttosto per la rimozione di macchie, anche su divani e materassi.

Il modello precedente disponeva di un accessorio che permetteva di lavare tessuti ma il peso e l’ingombro della lavatappeti rendevano questa operazione decisamente scomoda. Con CARPET ONE SPOT le cose cambiano drasticamente e tutto diventa molto più semplice. Ho potuto provare in anteprima il nuovo dispositivo, che mi fa compagnia in casa da qualche settimana ormai, e oggi vi racconto quelli che sono i suoi punti di forza.

Portabilità estrema

Essendo dedicato alla pulizia completa dei tappeti, Tineco CARPET ONE era decisamente pesante e ingombrante mentre Tineco CARPET ONE SPOT, pensata proprio per pulire solo alcuni punti del tappeto, è decisamente più maneggevole. La prima e più grande novità è l’assenza di un cavo di alimentazione, che permette di portare la lavatappeti ovunque, senza vincolo alcuno.

È dotata di una base di ricarica, da collegare alla presa di corrente, da utilizzare solo per caricare la batteria interna, operazione che richiede dalle 4 alle 5 ore circa. Una volta carica però l’autonomia è decisamente elevata, sono riuscito a utilizzare CARPET ONE SPOT per oltre 40 minuti senza dover ricaricare la batteria, un risultato decisamente inatteso.

Il peso è il secondo punto a suo favore: poco più di 4 Kg a vuoto, che salgono a circa 5-6 Kg considerando il pieno del serbatoio dell’acqua pulita e quello dell’acqua sporca. un valore molto basso che semplifica lo spostamento da una parte all’altra della casa. E il gancio di supporto per il tubo, insieme alla vaschetta per riporre la spazzola, è la classica ciliegina sulla torta, per muoversi in tutta tranquillità senza sgocciolare o rischiare che il tubo si agganci a qualche mobile o maniglia.

La sua portabilità estrema lo rende ideale anche per pulire l’auto, io l’ho utilizzata per pulire la moquette del bagagliaio, su cui si era rovesciata una bibita, ma anche per pulire il sedile posteriore (avendo un bambino è una cosa molto frequente) macchiato dal tè. E se volete pulire una tenda, o il materasso di un letto a castello, diventa molto comoda la pulizia, senza dover spostare il materasso.

Intelligente e autonomo al punto giusto

Il marchio di fabbrica di Tineco è senza dubbio la tecnologia iLoop Smart Sensor, che permette di regolare in maniera completamente autonoma la potenza di aspirazione in base allo sporco rilevato. Anche CARPET ONE SPOT dispone di questa tecnologia che funziona in maniera davvero impeccabile: Basta appoggiare la spazzola sulla macchia presente nel tappeto, spostare il selettore sulla voce CARPET e lasciar fare tutto alla tecnologia.

Nel giro di pochi secondi la spazzola spruzzerà acqua sul tappeto e, con l’ausilio del detergente da aggiungere all’acqua pulita la macchia sparirà in men che non si dica. Premendo il tasto posto sotto l’impugnatura si passa dalla modalità Spot, che pulisce da sola, a quella Auto per lavare aree più grandi senza, per finire alla modalità di pulizia a secco che permette di aspirare e asciugare.

Dimenticavo di dirvi che sull’impugnatura è presente un piccolo display, immancabile sui dispositivi Tineco, che riporta la modalità di pulizia attivata e, tramite l’iconico cerchio blu e rosso, il livello di sporco incontrato: rosso per un tappeto sporco, blu per un tappeto perfettamente pulito. Anche sull’impugnatura della base è presente un display, che mostra lo stato della batteria, la connessione WiFi e gli indicatori per i serbatoi pieni o la spazzola bloccata.

Il tutto in maniera davvero silenziosa, visto che la rumorosità massima è di 70 decibel, davvero molto contenuta. Ho pulito il divano in ore serali e in effetti il rumore è davvero minimo, tanto da non sovrastare l’audio della TV a volume medio. Come succede per i modelli più costosi del brand anche in questo caso è possibile collegarsi allo smartphone tramite la companion app Tineco, per avere sempre a disposizione il manuale di istruzioni ma anche per vedere le statistiche di utilizzo e altre informazioni.

Poteva forse mancare la procedura di pulizia automatica al termine delle operazioni? Ovviamente no, avendo provato diversi prodotti Tineco mi sono abituato a questo trattamento principesco e CARPET ONE SPOT non fa eccezione. Al termine della pulizia basta riporre il dispositivo sulla base di ricarica, con la spazzola nell’apposita vaschetta, e premere il tasto posizionato sull’impugnatura. Basta assicurarsi che il serbatoio dell’acqua pulita abbia almeno il 20% di residuo, così da permettere la pulizia completa di spazzola e tubi.

Autonomia impeccabile

Il punto debole dei dispositivi portatili è da sempre l’autonomia ma Tineco, con la sua tecnologia intelligente, ha trovato un modo per ottimizzare i consumi e garantire il giusto tempo di utilizzo. Il dispositivo è pensato principalmente per pulizie occasionali, macchie sui tappeti, bibite rovesciate, tutte operazioni che solitamente vengono portate a termine nel giro di pochi minuti.

Ho però voluto mettere alla prova l’autonomia pulendo un tappeto di grandi dimensioni, circa 3 x 2 metri, proprio per capire quanto potesse durare la batteria. Considerando che c’erano solo un paio di punti macchiati, e che per il resto ho utilizzato la modalità auto e quella di aspirazione per togliere l’acqua in eccesso, ho superato i 30 minuti di utilizzo, un tempo più che sufficiente per una buona pulizia di tutto il tappeto.

La ricarica, come dicevo in apertura, non è velocissima ma anche in questo caso non va a incidere sull’usabilità, essendo un prodotto pensato per usi veloci e occasionali. Peccato solo per l’impossibilità di sostituire la batteria, sarebbe stata la ciliegina sulla torta che avrebbe prolungato di molto la vita utile del dispositivo.

In conclusione

Tineco CARPET ONE mi era piaciuto come dispositivo ma era decisamente poco utilizzabile per piccoli tappeti o per divani e tessuti, visto il peso, l’ingombro e la necessità di alimentarlo a corrente. TINECO CARPET ONE SPOT è invece perfetto per chi ha pochi tappeti in casa, magari piccoli, e vuole poter pulire in un attimo la macchia casuale di caffè o di fango lasciata da un ospite distratto.

È maneggevole, portatile, comoda e funzionale, con una manutenzione davvero minima e con tanta intelligenza artificiale che semplifica il lavoro dell’utente. Potete acquistare TINECO CARPET ONE SPOT su Amazon al prezzo di 499 euro, più che adeguato alla tipologia di prodotto. Fino al 30 novembre inoltre potrete usufruire del nostro codice sconto esclusivo TINTUTTOSPOT per ottenere uno sconto di 60 euro e pagarlo solo 439 euro.