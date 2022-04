Recensione Tineco CARPET ONE – Negli ultimi anni Tineco si sta imponendo come uno dei produttori in grado di innovare maggiormente nel settore delle pulizie domestiche, grazie a una serie di soluzioni intelligenti e funzionali. Qualche settimana fa vi abbiamo parlato di Tineco FLOOR ONE S5 Combo e del suo Multitasker Kit e oggi tocca all’ultimo arrivato, prenotabile da oggi e in vendita a partire dal 22 aprile sullo store ufficiale.

Si chiama Tineco CARPET ONE e come lascia intendere il nome è dedicato alla pulizia dei tappeti e dei pavimenti in moquette, ma anche di qualsiasi superficie in tessuto grazie agli accessori in dotazione. L’ho provato in anteprima per qualche settimana, a casa mia e sui tappeti di alcuni amici, e oggi vi racconto com’è andata.

Semplice ma versatile

Una volta aperta la confezione di vendita, l’assemblaggio di CARPET ONE è decisamente semplice: si installa l’impugnatura, che integra i tasti funzione, si inseriscono i serbatoi per l’acqua pulita e per quella sporca e il gioco è fatto. Sulla parte posteriore del dispositivo sono presenti due staffe pensate per avvolgere il cavo di corrente, lungo ben 6,5 metri per permettervi di pulire grandi superfici o tappeti senza dover cambiare presa.

Come accade anche per i lavapavimenti della serie FLOOR ONE, anche qui troviamo un flacone con una soluzione detergente da aggiungere all’acqua pulita, che può essere tiepida ma con una temperatura non superiore ai 60 gradi. Tenete presente che in ogni caso l’acqua viene riscaldata a 40 gradi prima di essere utilizzata per lavare il tappeto o la moquette, per una pulizia più profonda, grazie anche alle apposite sostanze detergenti contenute nell’additivo.

Una volta riempito il contenitore, facendo attenzione a non superare il livello massimo indicato in maniera evidente, potete iniziare a utilizzare CARPET ONE premendo il tasto di accensione. Per avviare la pulizia è sufficiente premere con un piede il pedale posto sul retro del dispositivo e inclinare verso di sé il corpo della lava tappeti.

Partirà la spazzola rotante insieme a un getto d’acqua che sarà aspirata immediatamente, finendo in un contenitore separato per pulire sempre con acqua pulita e massimizzare l’igiene. Si tratta di una procedura davvero semplice, alla portata di chiunque e non richiede sforzi particolari. Va detto che dovete utilizzarla su tappeti di grandi dimensioni, non su tappetini scendiletto o da bagno, per i quali la lavatrice risulta ancora la soluzione migliore.

Una volta terminato il lavaggio potete passare all’asciugatura del tappeto, evitando quindi la formazione di muffe o di rovinare il pavimento sottostante lasciando troppa acqua. Premendo il tasto sull’impugnatura verrà chiusa l’erogazione dell’acqua lasciando però accesa l’aspirazione, per raccogliere le particelle d’acqua presenti nei tessuti del tappeto. Nella parte inferiore è inoltre presente una griglia da cui esce aria riscaldata, grazie a una resistenza elettrica, che raggiunge i 70-80 gradi, riducendo drasticamente i tempi di asciugatura.

Grazie al grande display posto nella parte superiore diventa semplice visualizzare lo stato del dispositivo e la potenza applicata, che nella modalità AUTO varia in base allo sporco rilevato, grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor. In questo modo siete sicuri che ogni area sarà pulita in maniera adeguata, con la giusta intensità di aspirazione.

Tineco CARPET ONE non è dedicata solo alla pulizia dei tappeti ma grazie a un comodo accessorio può essere utilizzata anche per pulire divani e materassi e tutte più in generale quelle superfici (scale, ad esempio) dove la lava tappeti non arriva. Basta aprire lo sportello posto al di sopra della spazzola principale, collegare l’accessorio fornito in dotazione e ritrovarsi con una bocchetta di aspirazione, con annesso pulsante e dispenser di acqua e detersivo per lavare e aspirare subito lo sporco.

Igiene su tappeti e tessuti

Come vi dicevo in apertura, ho avuto modo di testare Tineco CARPET ONE su un paio di tappeti che ho in casa, su un pavimento in moquette a casa di amici e sul divano di casa mia attraverso l’accessorio. Devo dire che con i tappeti a pelo corto il dispositivo da veramente il meglio di sé, pulendo in maniera semplice ed efficace e asciugando in pochissimo tempo. In circa 30 minuti sono riuscito a pulire un tappeto di circa 5 metri quadri (2,5 x 2 metri circa) incluso il tempo di asciugatura, un risultato davvero sorprendente.

La qualità della pulizia è ineccepibile e si percepisce subito la differenza rispetto alla pulizia con un semplice aspirapolvere che, per quanto potente, non riesce a garantire la miglior igiene. Anche qualche piccola macchia di succo di frutta è scomparsa senza lasciare traccia e in una sola passata. E la possibilità di asciugare immediatamente l’area lavata è un vantaggio da non sottovalutare, visto che eviterà in qualsiasi modo la formazione di muffe, lasciando il tappeto caldo e asciutto, riducendo il rischio di scivolare e la fastidiosa sensazione di umido, soprattutto se si tratta del tappeto davanti al divano.

Non ho moquette in casa per cui ho fatto visita ad alcuni amici che hanno questo tipo di rivestimento in soggiorno. Avendo dei bambini piccoli sono costretti a lavaggi frequenti, per igiene e per rimuovere sporco e macchie e uno dei problemi principali è la difficoltà di asciugare il pavimento nei mesi più freddi o nelle giornate di pioggia.

Dopo aver testato CARPET ONE in una piccola area, per essere certi che non ci fossero problemi, abbiamo provveduto a lavare un’area di qualche metro quadro, asciugandola successivamente finché il sensore integrato non ha confermato che l’umidità era stata raccolta. Tra le tante funzioni intelligenti di Tineco CARPET ONE infatti c’è la tecnologia DrynessMeter, con tanto di indicatore visivo sul display, che permette di capire se il pavimento o il tappeto sono asciutti, senza dover toccare e senza andare per tentativi.

La forza aspirante, che arriva a 130 AW, è stata sufficiente a raccogliere tutto lo sporco e l’acqua, lasciando la moquette pulita e profumata, pronta per essere sporcata di nuovo. E spariscono anche gli odori, che con i bambini piccoli in casa non sempre sono gradevoli.

Recuperata a fatica la lava tappeti dopo qualche giorno di utilizzo, sono passato ai test sul divano, utilizzando il tubo di aspirazione da collegare alla base del dispositivo. Anche in questo caso il funzionamento è molto semplice, basta premere sul grilletto per spruzzare acqua pulita, con il detergente, e procedere all’aspirazione dell’acqua sporca, utile per pulire divani o materassi senza troppa fatica.

Questa è forse la parte che mi ha convinto di meno, almeno per quanto riguarda l’asciugatura. Se la pulizia infatti è decisamente buona, sfregando il tessuto con la spazzola presente sul beccuccio di aspirazione, ho sentito la mancanza della possibilità di utilizzare la funzione di asciugatura che tanto ho apprezzato sul tappeto. In questo caso infatti un bel getto di aria calda avrebbe reso velocissima l’asciugatura del tessuto lavato.

Se per un divano, magari per il tessuto dei fianchi o dello schienale, questo non rappresenta un grosso problema, lo stesso non si può dire per un materasso, che rischia di rimanere umido se non viene esposto al sole o a una forte fonte di calore. Peccato per questa mancanza che pur non inficiando l’esperienza d’uso complessiva lascia un po’ di amaro in bocca per l’occasione persa.

Da notare che, come per la maggior parte dei prodotti Tineco di fascia alta, anche CARPET ONE può essere collegata allo smartphone attraverso la companion app, per tenere traccia delle pulizie effettuate e per attivare le varie funzioni, una replica di quanto è possibile far con i pulsanti sull’impugnatura.

Nella media la rumorosità, che non raggiunge mai livelli particolarmente fastidiosi, anche se in alcuni casi risulta difficile sentire la voce dell’assistente vocale, che segnala le varie modalità o eventuali problemi.

Conclusioni

Ancora una volta dunque Tineco ha fatto centro, realizzando un prodotto destinato a una specifica fascia di mercato, che al momento non risulta particolarmente coperta. Se avete in casa tappeti di grandi dimensioni o se al pavimento utilizzate moquette o altri tipi di tessuto, questo dispositivo sarà una vera manna dal cielo, aiutandovi a vivere in un ambiente sempre pulito e igienizzato, senza fare troppa fatica e in maniera molto veloce.

Interessante l’idea di poter aggiungere un accessorio (fornito in dotazione) per pulire anche quelle superfici non raggiungibili con la lava tappeti, ma la mancanza di una funzione di asciugatura è da tenere in considerazione se state cercando un dispositivo che faccia solo questo.

Dove comprare Tineco CARPET ONE

I preordini di Tineco CARPET ONE prendono il via proprio oggi e per i più rapidi ci saranno bellissimi regali. I primi 100 che preordineranno Tineco CARPET ONE riceveranno in regalo un aspirapolvere cordless Tineco A10 DASH, mentre i successivi 100 si porteranno a casa, senza nessun costo aggiuntivo, un aspirapolvere portatile Tineco PURE ONE MINI S4.

Tineco CARPET ONE sarà in vendita dal 22 aprile al prezzo di 499 euro, dallo stesso giorno sarà possibile acquistare anche Tineco iCarpet, una versione priva di alcune funzioni e dedicata principalmente ai tappeti, a 399 euro.