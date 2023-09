Arriva disponibile anche in Italia il nuovo Smartmi Evaporative Humidifier 3 un nuovo prodotto interessante nel campo dell’umidificazione dell’aria che si distingue per le sue specifiche tecniche e il suo design elegante. Ovviamente è un prodotto smart e infatti supporta l’integrazione con l’app Mi Home e la compatibilità con Google Home e Alexa per essere comandato vocalmente o da remoto. Scopriamo insieme tutti i dettagli all’interno di questa recensione.

Caratteristiche tecniche e design

Smartmi Evaporative Humidifier 3 è un umidificatore di ultima generazione che si distingue per le sue specifiche tecniche avanzate e il suo design elegante e funzionale. Questo dispositivo, ha una potenza di 10W e un volume di ≤50dB(A). È in grado di far evaporare 350 millilitri di acqua all’ora, rendendolo ideale per stanze fino a 50 m². Il serbatoio ha una capacità di 5 litri, che consente un funzionamento continuo fino a 14 ore. Inoltre, l’umidificatore è dotato di connettività Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz e può essere controllato tramite l’app Mi Home o attraverso Google Home e Alexa.

Per quanto riguarda il design mantiene l’estetica minimalista del suo predecessore, presentandosi in un elegante bianco interrotto solo da un display orizzontale in nero; le sue dimensioni sono di 260 × 260 × 405 mm e pesa 5,4 kg. Nonostante il suo ingombro, il dispositivo offre una capacità di serbatoio elevata, è infatti in grado di contenere fino a 5 litri di acqua, un litro in più rispetto al modello precedente.

Il design è stato pensato per facilitare l’uso e la manutenzione: l’apertura superiore dell’umidificatore, oltre a fungere da uscita d’aria, serve anche come apertura di riempimento per il serbatoio dell’acqua, rendendo il riempimento estremamente semplice e senza la necessità di smontare il dispositivo. Inoltre, grazie alla sua struttura a due parti, l’umidificatore può essere facilmente smontato per consentire un accesso semplice a tutti i componenti importanti, come il contenitore dell’acqua rimovibile e l’evaporatore.

Smartmi Evaporative Humidifier 3 si distingue dagli umidificatori tradizionali che utilizzano evaporatori ad ultrasuoni e producono un vapore visibile di acqua, lavora infatti con un principio di evaporazione che assicura un’umidificazione delicata e uniforme dell’aria della stanza senza la formazione di nebbia visibile o macchie umide su pareti, mobili o pavimenti.

Manutenzione

Per quanto riguarda la manutenzione lo Smartmi Evaporative Humidifier 3 offre alcune funzionalità ben pensate. La parte inferiore del dispositivo può essere smontata senza troppi sforzi, facilitando la pulizia, inoltre il dispositivo offre due modalità di pulizia: una pre-pulizia di mezz’ora, prima di ogni utilizzo, e una funzione di asciugatura che si attiva quando il livello dell’acqua è basso per eliminare l’acqua residua al fine di evitare ristagni. Durante il test di asciugatura abbiamo rilevato comunque residui d’acqua nel serbatoio al termine, niente di problematico ma da sottolineare. Le alette di evaporazione invece richiedono ovviamente una pulizia manuale regolare poiché nel tempo può accumularsi sporcizia.

Funzionalità Smart e utilizzo

Smartmi Evaporative Humidifier 3 è un dispositivo intuitivo e facile da usare. Una volta posizionato e collegato alla presa, basta riempirlo d’acqua per iniziare a utilizzarlo. Il display touch fornisce informazioni sul livello dell’acqua, sull’umidità della stanza e sulla modalità di funzionamento selezionata. Sono disponibili tre modalità: MAX per una performance massima, AUTO per un’adeguamento automatico e la modalità sleep per un funzionamento silenzioso durante la notte.

Per un controllo remoto comodo e semplice, è possibile utilizzare l’app Mi Home, disponibile per Android e iOS. Una volta stabilita la connessione con l’umidificatore, l’app offre una serie di funzioni utili, come la visualizzazione della temperatura corrente, la possibilità di regolare o spegnere completamente il display e una funzione di blocco per bambini per prevenire modifiche indesiderate alle impostazioni. Inoltre, l’app offre una funzione timer che permette di impostare orari di accensione e spegnimento, rendendo l’uso dell’umidificatore ancora più pratico e personalizzato.

Altro aspetto interessante è che può essere facilmente integrato con Google Home e Alexa, rendendolo un’aggiunta perfetta per gli appassionati di smart home. L’umidificatore lavora con un principio di evaporazione, rilasciando fino a 350 millilitri di acqua nell’aria circostante per ora. Questo è sufficiente per umidificare continuamente una stanza di 50 metri quadrati per fino a 14 ore al livello massimo. Se si preferisce la modalità AUTO o sleep, è possibile godere di tempi di funzionamento ancora più lunghi senza dover ricaricare il serbatoio.

Prezzo e disponibilità

Smartmi Evaporative Humidifier 3 è disponibile a partire da settembre a un costo di circa 169 euro. Un prezzo tutto sommato interessante vista la praticità, le caratteristiche tecniche e l’efficacia del prodotto.

Fino al 30 settembre 2023 però avete l’occasione di partecipare a un giveaway uno seguendo le istruzioni comunicate dal profilo social ufficiale SmartMi Global.

Ulteriori informazioni sul prodotto o qualora vogliate acquistarlo, sul sito ufficiale di SmartMi Global.