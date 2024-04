I robot per le faccende domestiche stanno letteralmente prendendo possesso delle nostre case e dopo i pavimenti, con dispositivi capaci sia di aspirare che di lavare in decine di modi diversi, è il momento delle finestre e delle vetrate con robot che vi aiuteranno a dire addio a panno e Vetril. ECOVACS WinBot W2 Omni infatti riesce ad arrampicarsi su queste superfici meglio di un ragno e pulisce a fondo in pochi minuti semplicemente muovendosi avanti e indietro come un aspirapolvere robot, ma in verticale.

Il funzionamento non è troppo diverso dai robot aspirapolvere e in questa recensione vi spieghiamo come lavora, pregi, difetti e logicamente fin dove può essere impiegato.

Design e peculiarità

I robot lavavetri non sono ancora molto comuni ma il livello di innovazione e di sviluppo sembra essere già maturo. Lo scorso anno abbiamo provato il modello precedente di ECOVACS ed è chiaro che l’azienda abbia imparato da quella esperienza per realizzare un prodotto che rispondesse meglio alle esigenze di tutti.

Ecovacs Winbot W2 Omni infatti è un vero e proprio robot lavavetri portatile perché a differenza della maggior parte dei concorrenti non necessita di restare collegato alla presa elettrica per funzionare, è infatti dotato di una pratica valigetta che contiene una batteria per far funzionare il robot in qualsiasi ambiente, in completa mobilità.

La valigetta, o stazione, è proprio la caratteristica peculiare di questo modello: di fatto sembra un mini frigo portatile ma in realtà ha tutto l’occorrente per pulire. Su di un lato c’è il vano ricovero dove poter riposizionare il robot in verticale quando spento, nell’altro vano invece il cavo di alimentazione per ricaricare la batteria e la corda di sicurezza per agganciarlo a una ringhiera o simile per un’ulteriore sicurezza. Al centro invece si trova la corda di alimentazione (nonché di sicurezza essendo in tessuto intrecciato resistente) che si srotola a richiesta (da parte del robot allontanandosi) e si arrotola nuovamente premendo un pulsante.

La batteria permette un’operatività di circa 1 ora e mezza, dopodiché una volta raggiunta la soglia critica non si avvierà più finché non sarà ricaricata. È un peccato però non poter utilizzare il robot quando collegato contestualmente alla corrente, per tornare a farlo funzionare dovremo appunto terminare che si sia ricaricato allungando i tempi morti.

ECOVACS WinBot W2 Omni è studiato per poter pulire una vasta gamma di vetri, finestre e specchi ma ovviamente ha i suoi limiti di funzionamento. Per restare attaccato alla superficie utilizza 5500 Pa di suzione (ovvero di aspirazione) ed effettivamente resta ben saldo. Durante le nostre prove non si è mai staccato nemmeno con un vento moderato.

Come usare ECOVACS W2 Omni

Nella confezione di vendita c’è tutto l’occorrente per farlo funzionare. Innanzitutto è già racchiuso il tutto all’interno della valigetta contenitore per cui non dovrete assemblare alcunché.

Il primo step è, come dicevamo, ricaricare la batteria altrimenti non vi permetterà di utilizzarlo. Una volta fatto ciò potete estrarre il robot dal suo vano dedicato, aprire la valvola in gomma e aggiungere la soluzione liquida per la pulizia (in confezione è presente un flacone che va bene per circa 6 ore di lavaggi).

Girando il robot noterete poi circa 6 strisce di velcro molto duro, a queste dovrete attaccare con precisione il panno di pulizia (ce ne sono 2 in confezione) e sarà la parte a stretto contatto col vetro per rimuovere lo sporco.

Fatte queste tre cose siete pronti per azionare il robot: premete il pulsante di accensione posto sulla stazione e appoggiatelo su un vetro o una finestra: automaticamente riconoscerà che può iniziare il compito di pulizia, avvierà la suzione per restare attaccato e inizierà a girare.

Funzioni Smart di ECOVACS W2 Omni

Come tutti i prodotti ECOVACS anche questo WinBot W2 Omni rientra nel mondo Smart Home e si può collegare allo smartphone per impartire comandi specifici riguardo la prossima operatività. L’applicazione si chiama ECOVACS Home ed è disponibile sia per Android sul Play Store, che su iPhone sull’App Store.

Iniziamo però col dire che il collegamento è tramite Bluetooth e non tramite WiFi (come per i robot aspirapolvere) questo ha una piccola implicazione negativa ovvero che ogni volta è necessario attendere qualche secondo affinché il robot si colleghi nuovamente con lo smartphone, può risultare noioso se nel mentre state usando lo smartphone per fare altro, tra una finestra e l’altra dovrete aspettare il ri-collegamento.

Qui potete scegliere tra varie intensità di pulizia:

Pulizia completa;

Pulizia profonda;

Pulizia veloce;

Pulizia dei bordi.

Inoltre è presente una modalità Telecomando attraverso la quale comandarlo come fosse un robot tele-comandato, utile qualora lo si voglia far passare nuovamente in piccoli punti specifici.

Nelle impostazioni potete regolare il volume degli avvisi sonori e se attivare o spegnere lo spruzzo automatico (che identifica la dimensione della finestra e regola la quantità di detergente emettere.

Quanto è efficace nella pulizia

Arriviamo al sodo di questa recensione andando a valutare l’efficacia di pulizia di Ecovacs Winbot W2 Omni. Lo abbiamo sperimentato sia su grandi vetrate poste sul parapetto del terrazzo ma anche sui vetri di casa che, nel nostro caso, variano di dimensione: da 1 x 2 metri a 0,5 x 2 metri. Per un patrimonio vetrato di questo tipo un robot lavavetri è sicuramente utile per non dover passare un pomeriggio intero a sgomitare su di una scala.

Iniziamo col dire che è riuscito a pulire tutti i vetri a cui è stato applicato: segue una traiettoria a zig-zag e questo gli permette più o meno velocemente, in base alla larghezza della finestra, di percorrerla tutta.

Non avendo parti meccaniche in movimenti, al di la delle ruote che gli permettono di andare avanti, indietro e di ruotare, non effettua una sorta di strofinatura sul vetro ma solo una passata (seppur con un buona pressione), questo significa che per rimuovere lo sporco più ostinato a volte potrebbe essere necessaria più di una passata. Sulle vetrate più esposte alla pioggia dunque almeno due cicli di pulizia sono serviti per averle pulite completamente da sporco e inquinamento.

Per vetri leggermente sporchi invece una passata è più che soddisfacente per ritrovarsi il vetro pulito, meglio anche di quanto si possa fare con panno e spray alla mano.

Complessivamente ci sono tre aspetti da considerare:

dove è meno efficace è lungo i bordi del vetro, che in genere restano leggermente sporchi, forse a causa di una minor pressione o un ridotto passaggio. Non a caso è presente una funzione dedicata “pulizia dei bordi” che potete far avviare dopo la prima pulizia; ogni tot pulizie (in base alla quantità di sporco rimosso) bisogna pulire le ruote piroettanti altrimenti potrebbero lasciare qualche segno lungo la pulizia, procedura che si può azionare tramite l’app nelle impostazioni del robot; allo stesso modo anche il panno necessita di un lavaggio a mano frequente quando utilizzato su vetri molto sporchi, per evitare di inficiare negativamente la pulizia successiva, fortunatamente sono ribaltabili e ce n’è un secondo in confezione per intercambiare.

Se abbiamo finestre inclinate, il robot può lavorare su superfici inclinate da 60 a 120 gradi. Sconsigliamo invece l’impiego in presenza di vetri diversi dalle forme quadrate o rettangolari, oltre alla presenza di crepe che possano inficiare la capacità di suzione.

Nonostante non ci fossero sempre bordi contro cui urtare, non è mai uscito dal perimetro così come non si è mai staccato involontariamente. È risultata ottima anche la capacità di riconoscere la superficie del vetro sfruttando le ruote piroettanti, riconoscendo efficacemente il termine anche in assenza di bordo rialzato.

Al termine della pulizia un avviso sonoro ci segnala che ha terminato l’operazione e resta attaccato finché non viene premuto per qualche secondo il pulsante di accensione posto sul robot stesso, dopo 5 secondi fermerà la suzione e si staccherà (ricordando di tenerlo saldamente con la mano).

Prezzo e disponibilità

ECOVACS W2 Omni è disponibile in Italia al prezzo di 599,00 euro e sono inclusi il robot, la stazione/batteria con cavo di alimentazione, due panni per la pulizia e un flacone di detergente per vetri. Un prezzo alto ma rappresentativo dell’evoluzione tecnologica che questo prodotto ha fatto rispetto al precedente modello.

Il principale vantaggio, rispetto anche alla concorrenza, è la stazione di ricovero a batteria che non solo permette di trasportarlo e utilizzarlo in mobilità con estrema facilità, ma non ci obbliga a dover utilizzare una prolunga per collegarlo alla corrente elettrica. Inoltre ha una serie di facilitazioni che rendono l’utilizzo del robot molto più snello grazie al cavo riavvolgibile lungo 5,5 metri (riducendo al minimo eventuali spostamenti).

ECOVACS Winbot W2 Omni: è un buon acquisto?

ECOVACS Winbot W2 Omni è indubbiamente efficace nel suo lavoro e l’unica domanda che dovreste porvi è se l’investimento può valere la pena oppure no. Se avete pochi vetri e poche finestre, o di piccole dimensioni, il suo acquisto potrebbe risultare superfluo, potreste valutare il modello precedente WinBot W1 Pro disponibile a 349€ oppure la versione senza stazione di WinBot W2 a 449/499€, discorso diverso se avete ampie vetrate, magari difficili da raggiungere a mano o particolarmente esposte a pericoli, in questo caso l’acquisto è più che consigliato. Vediamo infine in breve pro e contro.

Pro: Batteria integrata nella stazione;



Cavo lungo: 5,5 metri;



Suzione efficace grazie ai 5500 Pa;



Funziona su finestre, specchi, marmo e piastrelle. Contro: Non adatto a vetri con rilievi;



Costoso, per usi potenzialmente limitati;



Connettività Bluetooth anziché Wi-Fi.