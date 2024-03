Gli aspirapolvere senza filo (cordless) rappresentano ormai, nel 2024, un elettrodomestico essenziale. Le vite frenetiche hanno ridotto i tempi da dedicare alla pulizia e un accessorio sempre pronto all’uso, leggero e pratico è fondamentale per assicurare comunque un livello di pulito adeguato.

Chi sta lavorando molto bene in tale ambito, oltre ai brand più noti, è Dreame che si propone come un brand che punta tutto sull’ottimo rapporto qualità prezzo. Lo fa ancora una volta con il nuovo Dreame Z10 Station, un aspirapolvere cordless corredato da torretta stand nonché stazione di svuotamento, da non confondere con l’omonimo Dreame Z10 robot aspirapolvere che è tutto un altro prodotto.

Vediamolo più nel dettaglio all’interno di questa recensione completa.

Design, materiali ed ergonomia

Dreame Z10 Station sfoggia un design pulito e minimalista che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico moderno. La stazione di svuotamento e l’aspirapolvere portatile sono complementari, esibendo una qualità costruttiva che parla di durabilità e attenzione ai dettagli. Il rivestimento opaco e la presa ergonomica dell’impugnatura offrono una sensazione piacevole al tatto, garantendo al contempo una presa sicura durante l’uso.

Uno dei punti di forza di questo aspirapolvere è senza dubbio l’ergonomia. Dotato di un intuitivo display di controllo superiore, direzionato direttamente verso di noi, semplifica la selezione della modalità di potenza e l’attivazione della modalità di funzionamento continuo, eliminando la necessità di tenere premuto il grilletto. Sono disponibili 3 livelli di potenza ed è possibile passare da uno all’altro semplicemente cliccando il pulsante centrale.

Dreame Z10 Station però è innanzitutto espressione di comodità: la stazione di svuotamento è di tipo free-standing, ovvero non deve (o non può, per chi lo vede come un difetto) essere agganciata al muro bensì resta in piedi sul suo piedistallo, questo significa che bisogna considerare l’ingombro totale non indifferente e la vicinanza a una presa elettrica. Agganciandoci sopra l’aspirapolvere, nello slot dedicato, non solo viene tenuta in sospensione senza il rischio che cada a terra ma viene anche ricaricata mantenendola così sempre pronta all’uso.

La base della stazione di svuotamento misura 32 x 32 cm, mentre in altezza la stazione misura 1,1 metri, comprendendo anche l’aspirapolvere quando inserito misura meno di 1,35 metri.

Caratteristiche tecniche

Prima di proseguire oltre, vediamo più nel dettaglio le specifiche tecniche di Dreame Z10 Station:

Batteria: 25.2V, 2,900 mAh, offrendo fino a 65 minuti di autonomia per sessione di pulizia.

25.2V, 2,900 mAh, offrendo fino a 65 minuti di autonomia per sessione di pulizia. Tempo di ricarica: Circa 3.5 ore per una ricarica completa.

Circa 3.5 ore per una ricarica completa. Capacità del contenitore: 0.5 litri per l’aspirapolvere, 2.5 litri per la stazione di base.

0.5 litri per l’aspirapolvere, 2.5 litri per la stazione di base. Sistema di filtraggio: Sistema a cinque livelli, progettato per catturare efficacemente particelle di polvere e allergeni.

Sistema a cinque livelli, progettato per catturare efficacemente particelle di polvere e allergeni. Numero di velocità: 3, permettendo all’utente di adattare la potenza di aspirazione alle diverse esigenze di pulizia.

3, permettendo all’utente di adattare la potenza di aspirazione alle diverse esigenze di pulizia. Potenza di aspirazione massima: Fino a 150AW, per una pulizia profonda e efficace su vari tipi di superfici.

Fino a 150AW, per una pulizia profonda e efficace su vari tipi di superfici. Livello di rumore: Fino a 84 dBA, bilanciando potenza e comfort durante l’uso.

Fino a 84 dBA, bilanciando potenza e comfort durante l’uso. Peso dell’unità principale: Circa 1.67kg, rendendolo maneggevole e facile da trasportare per la pulizia di diverse aree della casa.

Circa 1.67kg, rendendolo maneggevole e facile da trasportare per la pulizia di diverse aree della casa. Accessori inclusi: Totale di 5 testine di pulizia, per affrontare una vasta gamma di compiti di pulizia, da superfici ampie a spazi ristretti e difficili da raggiungere.

Prestazioni e funzionalità

Le prestazioni rappresentano un punto di forza chiave di questo aspirapolvere cordless. Con una potenza di aspirazione specificata in 150AW (pari dunque a 15.000 Pa), il dispositivo è più che capace di affrontare una vasta gamma di sfide domestiche, dalla rimozione di particelle fini di polvere fino alla pulizia di detriti più grandi con efficienza sorprendente.

Dreame Z10 Station dispone poi di una modalità automatica con sensori per adattare la potenza di aspirazione al livello di sporco (o alla superficie incontrata), e poi ci sono le tre velocità disponibili consentono un adeguato controllo manuale in base alle necessità di pulizia specifiche. Un sistema di filtraggio a 5 livelli permette di purificare l’aria prima di espellerla dal dispositivo evitando il ricircolo della polvere più fine.

Una caratteristica ulteriore da non sottovalutare è poi la presenza dell’illuminazione a luce blu integrata nella testina principale, che evidenzia la polvere sulle superfici per una pulizia più approfondita. Viene infatti risaltato lo sporco in modo da effettuare una pulizia più accurata là dove è presente.

Dopo ogni sessione di pulizia, il processo di svuotamento della stazione base semplifica notevolmente la gestione della polvere raccolta. Con un semplice tocco di un pulsante, presente sulla stazione, i detriti raccolti vengono aspirati nel sacco della stazione da 2,5 litri, che richiede una sostituzione solo poche volte all’anno, fornendo una soluzione conveniente e igienica, soprattutto per chi soffre di allergie.

Infine sul display viene mostrato costantemente il livello di potenza selezionato e la batteria residua che, seppur sembra scendere velocemente (soprattutto quando si utilizza la potenza massima), in ogni caso non è mai stata limitante in quanto sufficiente a coprire agevolmente un appartamento di circa 80 mq con ancora un 50% di carica residua.

Previous Next Fullscreen

Confezione e accessori

La confezione di Dreame Z10 Station si presenta non solo come un imballo per il trasporto, ma anche come una dichiarazione del marchio Dreame sulla qualità e l’attenzione al dettaglio.

Inclusi nella confezione troviamo una varietà di testine di pulizia e ugelli, pensati per adattarsi a diversi compiti e superfici. Questi includono due testine di dimensioni standard per la pulizia generale dei pavimenti e tre ugelli più piccoli, specificamente progettati per compiti più dettagliati come la rimozione di polvere da divani, angoli e altre aree difficili da raggiungere. La presenza di un piccolo rack di stoccaggio per gli ugelli minori è un dettaglio apprezzato, che non solo facilita l’organizzazione degli accessori ma ne semplifica anche l’accesso durante le sessioni di pulizia.

Sono poi presenti due sacchetti per la raccolta della polvere, successivamente sono acquistabili separatamente (ad esempio su Amazon).

Questo approccio, che va dall’imballaggio agli accessori inclusi, riflette l’impegno di Dreame nel fornire una soluzione completa che soddisfi le esigenze di pulizia in modo efficiente e intuitivo. L’abbondanza e la qualità degli accessori inclusi nel Dreame Z10 Station sottolineano ulteriormente il posizionamento del prodotto come un aspirapolvere cordless premium, capace di affrontare una vasta gamma di esigenze di pulizia con facilità.

Prezzo e considerazioni finali

In conclusione, Dreame Z10 Station emerge come una soluzione di pulizia all’avanguardia che combina design elegante, prestazioni e una serie di caratteristiche user-friendly. La sua capacità di offrire fino a 60 minuti di autonomia con una singola carica lo rende adatto anche per case di grandi dimensioni, mentre la versatilità degli accessori inclusi garantisce una pulizia efficace su diversi tipi di superfici e in vari contesti domestici. Il sistema di filtraggio a cinque livelli e la capacità di contenimento della polvere di 2,5 litri nella stazione di base sono caratteristiche particolarmente apprezzabili per chi soffre di allergie, poiché riducono significativamente la necessità di interazione diretta con la polvere e gli allergeni. La funzionalità di svuotamento automatico rappresenta poi un ulteriore punto di forza, eliminando uno dei compiti più sgraditi associati alla pulizia di casa.

Di fatto l’unico neo di questo aspirapolvere è il nome che è praticamente identico al robot aspirapolvere Dreame Z10 Pro e per questo potrebbe confondere le idee (e le ricerche di eventuali accessori di ricambio).

Dreame Z10 Station è disponibile in Italia al prezzo di 499 euro, seppur alto indubbiamente più conveniente rispetto ai prodotti concorrenti dello stesso livello e con le stesse funzionalità.

È disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo indicato di 499 euro, fatto salvo eventuali promozioni in corso.