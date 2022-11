Volete sapere quali sono le migliori scope elettriche presenti sul mercato? Avete raggiunto il posto giusto, perché in questa pagina, che sarà aggiornata in maniera costante, vi spiegheremo quali sono le tipologie di scope elettriche disponibili, le differenze e una selezione di quelli che, a nostro avviso, sono i prodotti migliori in ogni categoria.

Nel tempo andremo ad aggiungere i nuovi prodotti, inserendo solamente quelli che riteniamo realmente validi, andando a togliere quelli che saranno diventati obsoleti o che saranno stati ritirati dal mercato dai rispettivi produttori.

A cosa serve una scopa elettrica

C’è chi la chiama ancora scopa elettrica, che chi preferisce chiamarlo aspirapolvere per distinguerlo da quei vecchi dinosauri tipici degli anni ’80, poco maneggevoli e decisamente pesanti da spostare, ma il riferimento è sempre allo stesso dispositivo. Un aspirapolvere con un manico, un motore posizionato in verticale sul corpo della scopa, una spazzola che raccoglie lo sporco convogliandolo verso un serbatoio e, per i modelli più versatili, una serie di accessori per pulire divani, tappeti, fessure e ripiani alti.

Lo scopo di una scopa elettrica è sempre quello: offrire un’alternativa ai vecchi aspirapolvere a carrello, tuttora in commercio, che richiedono di trascinare un corpo macchina contenente motore e sacchetto per lo sporco, a cui è collegato un tubo flessibile con bocchette di aspirazione. Una scopa elettrica invece racchiude tutto il necessario in un unico corpo, con una maggiore maneggevolezza e libertà di azione, e soprattutto con un peso che, nei modelli attualmente in commercio, è decisamente inferiore, tanto da poter essere utilizzata con una sola mano.

I modelli più evoluti dispongono di una spazzola motorizzata, per migliorare la raccolta dello sporco, sono sempre più spesso privi di sacchetto, così da ridurre i costi di manutenzione, e stanno progressivamente abbandonando l’alimentazione a corrente, a cui viene preferita una batteria (spesso rimovibile), così da non essere limitati nell’utilizzo quotidiano.

Tipologie di scopa elettrica

Fino a qualche anno fa esistevano solamente scope elettriche con filo ma da qualche anno il panorama è cambiato drasticamente, in particolare dopo che Dyson, uno dei brand leader del mercato, ha deciso di iniziare a produrre scope elettriche senza fili, quelle che chiamiamo ormai aspirapolvere cordless.

Le scope elettriche con filo sono indubbiamente più comode dal punto di vista della versatilità, soprattutto per chi deve pulire grandi superfici. Sono dotate di cavi di alimentazione lunghi qualche metro, solitamente dai 4 ai 6 metri, così da non avere problemi di autonomia e permettere di essere utilizzate per molte ore senza alcun problema.

Il rovescio della medaglia però è rappresentato dai limiti di peso e forma, dovuti soprattutto alla necessità di inserire la parte di alimentazione del motore, solitamente più ingombrante di quelli digitali utilizzati nei modelli senza filo. Per questo le scope elettriche con filo sono scomode per qualsiasi pulizia diversa da quella del pavimento.

Anche se alcuni modelli riprendono il design introdotto dagli aspirapolvere cordless, buona parte delle scope elettriche è pesante e dotata al più di una bocchetta per la pulizia delle fessure. I modelli più recenti, tuttavia, sono decisamente più maneggevoli e leggeri, anche se spesso non dispongono di una spazzola motorizzata, e hanno una dotazione che include alcuni accessori per pulire divani, cuscini e fessure.

Decisamente più flessibili, da questo punto di vista, le scope elettriche cordless, che hanno dalla loro parte la potenza di una spazzola motorizzata, spesso accompagnata da una spazzola più piccola per la pulizia di cuscini e materassi, e numerosi accessori per pulire dappertutto. Sono dotate di motori digitali ad altissime velocità di rotazione ma hanno nell’autonomia il grosso tallone d’Achille.

Negli ultimi anni i produttori hanno iniziato a proporre modelli con batteria rimovibile, così da permettere all’utente di estendere l’autonomia acquistando una o più batterie di riserva, da tenere sempre pronte all’uso. I modelli più evoluti sono in grado di riconoscere il livello di sporco sul pavimento e di regolare di conseguenza la potenza di aspirazione, così da ottimizzare i consumi al meglio.

La quasi totalità delle scope elettriche, con o senza filo, utilizza la tecnologia ciclonica per aspirare lo sporco e convogliarlo in un apposito contenitore, senza quindi che sia necessario l’uso di un sacchetto di carta. È sufficiente rimuovere il serbatoio, o posizionare il corpo principale dell’aspirapolvere sopra la pattumiera, per svuotarlo ed essere nuovamente pronti all’uso.

Entrambe le tipologie di scopa elettrica inoltre sono dotate di filtri HEPA, così da ridurre al minimo la quantità di polvere che resta nell’aria e garantire un livello di pulizia decisamente superiore.

Detto questo andiamo a scoprire quali sono le migliori scope elettriche con filo e le migliori scope elettriche cordless, nella nostra selezione che terremo regolarmente aggiornata, aggiungendo i nuovi modelli che verranno presentati dai vari produttori e rimuovendo quelli che nel frattempo saranno ritirati dal mercato.

Le migliori scope elettriche con filo

Ariete Handy Force

Il design è praticamente quello di una scopa elettrica cordless, con motore da 600 watt, tecnologia ciclonica per convogliare lo sporco raccolto all’interno del contenitore da 0,5 litri. Nella confezione di vendita sono presenti, oltre alla spazzola principale, anche una bocchetta per le fessure e una per i cuscini. Il filtro HEPA permette di eliminare micro polveri, acari e pollini, così da migliorare la qualità dell’aria durante la pulizia. È dotato di tubo telescopico rimovibile, così da semplificare la pulizia di mobili e divani, e di un cavo di alimentazione da 5 metri che garantisce una libertà di movimento più che discreta.

Scoprite il prezzo più basso su Amazon.

Black&Decker BXVM600E

Questo aspirapolvere dal design decisamente unico è decisamente leggero, pesa appena 2,5 Kg, è dotato di un motore da 600 watt con un rumore di appena 71 decibel e una potenza di aspirazione di 18.000 Pa. La spazzola universale è adatta per pulire qualsiasi tipo di superficie, dal marmo alla moquette, dai tappeti al legno, mentre per fessure e cuscini sono presenti altri due accessori. Il cavo di alimentazione misura ben 6 metri e il serbatoio dello sporco ha una grande capacità, così da non doverlo svuotare troppo spesso. Il sistema di filtraggio a tre stadi, composto da un prefiltro in acciaio microforato, un sistema ciclonico e un filtro HEPA, permettono di catturare anche le particelle più piccole di sporco. Scoprite il prezzo più basso su Amazon.

Hoover SB01 Syrene

Il modello di Hoover sarà apprezzato indubbiamente dai nostalgici, visto che si tratta di una scopa elettrica dal design più tradizionale, adatta quasi esclusivamente per la pulizia del pavimento. Dalla sua ha il vantaggio di una impugnatura più comoda che riduce decisamente l’affaticamento durante l’utilizzo. Dispone di un motore da 700 watt, con sistema ciclonico per separare lo sporco e convogliarlo in un contenitore dalla capacità di 0,7 litri, facile da rimuovere e da svuotare. Il cavo di alimentazione ha una lunghezza di 5 metri e nella parte posteriore della scopa elettrica è presente una maniglia per semplificarne il trasporto. Scoprite il prezzo più basso su Amazon.

Polti Forzaspira

Polti ha dotato la spazzola della sua scopa elettrica di una serie di luci LED, per illuminare il pavimento anche negli angoli più bui, così da vedere tutto lo sporco. Basta un semplice gesto per trasformarlo in un aspirapolvere portatile, con filo e bocchetta per le fessure, per pulire più agevolmente anche i punti più difficili della casa. La configurazione estensibile permette di raggiungere più agevolmente le mensole più alte della casa, così come i soffitti per togliere tutte le ragnatele. Il manico pieghevole permette di raggiungere anche i punti più difficili, sotto ai mobili, senza dover faticare troppo. E al termine delle pulizie basta appoggiarlo in un angolo, senza che sia necessario alcun supporto da pavimento o parete. Scoprite il prezzo più basso su Amazon.

Le migliori scope elettriche cordless

Tineco Pure One S15

Presentato nel corso del 2022, è il fiore all’occhiello di Tineco grazie a una serie di chicche che lo rendono molto appetibile, anche in virtù di un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza. La tecnologia ZeroTangle evita che i capelli si aggroviglino alla spazzola, con PureCyclone la potenza di aspirazione è elevata, grazie anche a un sistema a 12 cicloni. Il filtro HEPA è solo l’ultimo dei cinque stadi di filtrazione dell’aria, per trattenere la maggior quantità possibile di particelle dannose. È dotato di una batteria rimovibile per estendere l’autonomia. Scoprite il prezzo più basso sullo store ufficiale. Qui invece trovate la nostra recensione completa.

Dreame T30

Il modello di punta di Dreame Technology può contare su una potenza di aspirazione a vuoti pari a 27.000 Pa, forza di aspirazione di 190 AW e una autonomia che raggiunge i 90 minuti. Dispone di uno schermo per conoscere l’autonomia residua e il livello di sporco sul pavimento. ha una spazzola a V per evitare che peli e capelli di ingarbuglino e nella confezione di vendita ci sono numerosi accessori per pulire in ogni angolo della casa.

Scoprite il prezzo più basso su Amazon.

Dyson V15

È forse il brand più conosciuto tra gli aspirapolvere senza filo e questo V15 è il modello più recente in commercio. È dotato di una spazzola con luce integrata per vedere lo sporco, ha uno schermo LCD che indica lo sporco aspirato e ha una dotazione molto ricca di accessori, con spazzole e bocchette varie. Può regolare autonomamente la potenza di aspirazione così da massimizzare l’autonomia e la batteria può essere sostituita, così da prolungare la vita utile del dispositivo.

Scoprite il prezzo più basso sul sito ufficiale.

Samsung Jet 70

La soluzione di Samsung è davvero particolare, essendo una delle poche, se non l’unica, a proporre una stazione di svuotamento automatico, per raccogliere la polvere aspirata senza che l’utente debba svuotare il contenitore dello sporco. Il sistema di filtraggio a 5 livelli trattiene il 99,999 di polvere e allergeni, mentre l’autonomia raggiunge i 40 minuti. La batteria può essere rimossa e ricaricata direttamente sulla base, permettendo quindi di avere una batteria di scorta sempre carica. La spazzola ruota di 180 gradi per raggiungere anche i punti più difficili, nella confezione di vendita sono presenti anche numerosi accessori.

Scoprite il prezzo più basso su Amazon.

Viomi A9

Scendiamo decisamente di prezzo, senza però andare a perdere troppo in funzioni. Il motore offre una potenza di aspirazione di 23.000 Pa e la batteria riesce a garantire un’ora di autonomia prima di dover essere ricaricata. Tra l’altro è possibile rimuoverla, così da avere la possibilità di tenere una batteria di scorta per aumentare significativamente il tempo di utilizzo. La spazzola motorizzata è dotata di LED frontali per vedere meglio lo sporco e il filtro HEPA può essere lavato in acqua per rimanere sempre efficiente. Ricca la dotazione di accessori per pulire ogni angolo di casa in maniera perfetta. Scoprite il prezzo più basso su Amazon.

Dreame T10

Dreame T10 è uno degli aspirapolvere cordless più interessanti in questa fascia di prezzo, grazie a una buona forza di aspirazione (20.000 Pa – 130 AW) e a una autonomia che raggiunge i 60 minuti, con batteria da 2.500 mAh che può essere rimossa e sostituita con una di riserva, da acquistare separatamente, per raddoppiare l’autonomia. Semplice la procedura di svuotamento del serbatoio, il funzionamento è molto silenzioso e il sistema di filtraggio cattura il 99,9% degli acari, risultando perfetta per letti e cuscini. Molto ampia la dotazione di accessori per pulire ogni angolo di casa. Scoprite il prezzo più basso su Amazon.

Tineco A10 Hero

Anche Tineco ha un modello più essenziale ed economico ma non per questo meno interessante. Pesa appena 1,3 Kg e ha una forza di aspirazione di 105 AW, con una autonomia di circa 25 minuti e la possibilità di acquistare una seconda batteria per aumentare il tempo di utilizzo. La spazzola motorizzata è dotata di LED che illuminano il pavimento, così da vedere meglio lo sporco e raccoglierlo. Molto ricca la dotazione di serie, che include anche i pre filtri per migliorare la qualità dell’aria trattata.

Scoprite il prezzo più basso su Amazon.

Queste erano dunque le migliori scope elettriche / aspirapolvere cordless in commercio. Ricordate che danno il meglio di sè quando sono abbinate a un aspirapolvere robot (qui trovate la nostra guida ai migliori) formando una coppia imbattibile nelle pulizie di casa. terremo regolarmente aggiornata questa guida per segnalarvi eventuali novità che dovessero essere presentate nei prossimi mesi, e per rimuovere quei modelli che nel frattempo saranno fuori commercio.