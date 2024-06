Dopo avervi parlato del nuovo hub multifunzione di Aqara, torniamo a parlare del brand che sta assumendo un ruolo sempre più importante nel panorama della smart home. Lo facciamo con la recensione di Aqara Wall Outlet H2 EU, che abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima per qualche settimana. Si tratta di una presa da muro compatibile con le placche da 55 x 55 millimetri, ormai molto diffuse nel nostro Paese.

Ottima quindi per le nuove abitazioni ma anche per chi cerca una soluzione per rendere intelligenti anche tutti quei dispositivi che non lo sono nativamente, come lampade e altri elettrodomestici, e per tenere sempre sotto controllo i consumi. Ve ne parliamo in maniera dettagliata nella nostra recensione completa.



Specifiche e materiali

Aqara Wall Outlet H2 EU è realizzata interamente in plastica, bianca nella parte frontale, di ottima qualità. È possibile rimuovere la parte posteriore per il fissaggio nelle placche a muro, semplicemente rimuovendo la vite centrale. Si tratta di una presa di tipo Schuko, certificata per il funzionamento fino a 250 V a 50/60 Hz, con supporto fino a 16A di corrente. È quindi una soluzione molto valida anche per il controllo di elettrodomestici, quali frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, ma anche di sistemi di illuminazione.



Utilizza il protocollo Zigbee, per questo è richiesto l’utilizzo di un hub per inserirlo nel proprio sistema di domotica. Nella parte frontale è presente un piccolo LED di stato e il pulsantino per avviare la procedura di pairing con l’hub. Sul retro invece è presente la parte elettronica con una morsettiera standard a tre contatti, con fase, neutro e messa a terra.

Configurazione e compatibilità

Come da tradizione Aqara, la configurazione è decisamente semplice. Visto che parliamo di un dispositivo che comunica attraverso il protocollo Zigbee dovrete ovviamente avere un Hub del brand, oltre all’app Aqara Home installata sul vostro smartphone Android o iOS. Noi abbiamo effettuato la configurazione su uno smartphone Android, alimentando la presa e selezionandola dall’applicazione.

A questo punto basta seguire la procedura guidata, decisamente chiara e semplice, e in meno di un minuto avrete Aqara Wall Outlet H2 EU inserita nel vostro ecosistema domestico. Aqara da sempre ha una grande attenzione per quanto riguarda la compatibilità, e anche questa presa non fa eccezione.



Potete infatti integrarla, grazie anche al supporto allo standard Matter, in Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings, Homey e Home Assistant. Noi siamo riusciti a integrarla in quest’ultimo ambiente, che da tempo controlla la domotica in casa, in maniera molto semplice, sfruttando l’Hub M3 a cui è collegata.

In questo modo diventa davvero semplice creare delle automazioni, anche particolarmente evolute, sfruttando le tante funzioni di cui dispone la presa.

Funzioni intelligenti

Se pensate che Aqara Wall Outlet H2 EU serva solo per accendere o spegnere il dispositivo collegato, utilizzando i comandi vocali del vostro sistema domotico, sappiate che si può fare davvero molto di più. In primo luogo attraverso l’app Aqara Home è possibile ripristinare lo stato qualora dovesse essere interrotta l’alimentazione elettrica. In questo modo eviterete che la lampada in camera si accenda da sola alle due di notte perché è mancata per qualche secondo la corrente in casa. E se utilizzate la presa in camera potete anche disattivare il piccolo LED, per azzerare completamente l’inquinamento luminoso.

La funzione migliore però è legata al monitoraggio dei consumi elettrici, ideale per tenere sotto controllo i consumi e la bolletta ma soprattutto per creare una serie di automazioni in maniera molto semplice. Potete ad esempio impedire che l’asciugatrice si accenda nella fascia oraria più costosa, o scoprire se qualche elettrodomestico sta consumando energia in maniera anomala.

Noi abbiamo creato una piccola automazione in camera da letto, avendo l’abitudine di caricare lo smartphone prima di dormire. È bastato impostare una procedura che, quando la presa rileva un assorbimento superiore ai 20 watt, accende automaticamente la lampada del comodino, spegne la luce principale e verifica che le tende siano chiuse.

Un’altra piccola ma comoda automazione ha riguardato la lavatrice, collocata in un seminterrato. È bastato creare una routine che accende una striscia a LED colorandola di rosso quando la lavatrice inizia ad assorbire corrente, e cambia il colore in verde quando l’assorbimento è pari a zero per 5 minuti. In questo modo è facilissimo capire quando è ora di togliere i panni e metterli in asciugatrice (per la quale abbiamo realizzato la medesima automazione) senza dover mettere timer o doversi ricordare di scendere a controllare.

In generale è comunque possibile tenere sotto controllo i consumi di ogni dispositivo connesso, impedendo ad esempio che alcuni dispositivi si accendano se ce ne sono altri già in funzione. Un classico esempio, che abbiamo realizzato anche noi, è quelli di impedire all’asciugatrice di avviarsi se è già in funzione il forno, per evitare un sovraccarico che farebbe scattare inevitabilmente il salvavita in casa.

In conclusione

Con un prezzo di listino di 39,99 euro, Aqara Wall Outlet H2 EU è una soluzione decisamente valida per rendere più semplice il controllo della propria casa. Anche se si tratta di un prezzo più alto rispetto a una tradizionale presa di corrente, gli indubbi vantaggi che offre, uniti alla grande compatibilità, ne fanno un acquisto quasi obbligato, soprattutto per chi sta ristrutturando casa o ne ha acquistata una nuova.

Pro: prezzo congruo



versatilità di utilizzo



semplicità di configurazione Contro: compatibile solo con placche 55 x 55 mm



richiede un hub per collegarsi alla rete domotica