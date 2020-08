Xiaomi non è solo una delle maggiori aziende al mondo per quanto riguarda il mercato mobile – a proposito, avete visto che mostro di potenza che è Xiaomi Mi 10 Ultra? -, ma è piuttosto attiva anche nel settore dei set top box, prodotti che ampliano le funzionalità Smart di quelle TV sprovviste o carenti.

Supporto al 4K ad appena 49,99 euro

Si tratta di dispositivi piuttosto piccoli, compatti, leggeri, muniti di componenti hardware ottimizzati per la fruizione di contenuti video in streaming. Xiaomi Mi Box S 4K un set top box decisamente interessante, con Android TV, adatto ad esempio alla visione di contenuti video a risoluzione 4K tramite YouTube, Netflix, Amazon Prime Video e con supporto anche ad Assistente Google. In queste ore Xiaomi Mi Box S 4K è in offerta su Amazon al minimo storico di 49,99 euro, invece dei 69,99 euro di listino.

Se siete un minimo informati su questo genere di dispositivi, saprete certamente che ne esistono di tanti tipi sul mercato, alcuni dei quali sviluppati da aziende di altissimo livello come Amazon e Google. Se volete comprendere al meglio le differenze fra di loro e quindi effettuare un acquisto coscienti di ciò che andrete a comprare, vi consigliamo di guardare con attenzione il nostro video presente qui in basso a corredo del nostro approfondimento su: come rendere smart una TV che non lo è.