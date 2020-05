Conclusi gli Smart Days, Euronics passa oltre e lancia un nuovo volantino intitolato “Euronics è #sempreconte” valido fino al 17 maggio 2020. Sono tante le offerte incluse, disponibili per il gruppo CDS diffuso perlopiù nel centro Italia, che ritoccano i prezzi di vari prodotti, fra smartphone, TV, notebook e altro ancora.

Offerte e dettagli del volantino “Euronics è #sempreconte”

Nell’ultima pagina della galleria a seguire, trovate i punti vendita aderenti. Qui, un breve assaggio delle offerte più interessanti che potete trovare sfogliando le pagine del volantino “Euronics è #sempreconte”.

Per quanto riguarda gli smartphone, c’è ad esempio OPPO A9 2020 scontato a 199,90 euro o Apple iPhone 11 da 64 GB a 789 euro, fra gli altri. Lato notebook, spicca invece il Lenovo S145 15IIL 2UIX a 699 euro invece di 799.

Ma il grosso degli sconti del volantino di Euronics in questione sta nel settore TV con prodotti come la LG UM700 da 75 pollici a 849 euro invece di 1.299, la Sony AG8 da 65 pollici a 2.099 euro invece di 2.999, o ancora la LG 66UM7450PLA a 449 euro invece di 629.

Comunque, ecco il volantino “Euronics è #sempreconte” nella sua interezza, valido da oggi, fino al 17 maggio 2020.

Per ulteriori prodotti tech in offerta sapete già dove cercare: c’è il nostro canale Telegram per non perdervi le ultime promozioni più interessanti, da noi selezionate.