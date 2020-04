Si avvicina la fase 2 dell’emergenza sanitaria, quella in cui le restrizioni verranno progressivamente allentate e si potrà tornare a uscire con maggiore facilità. In alcune regioni, come ad esempio il Veneto, è già possibile fare attività all’aria aperta all’interno del proprio comune e un dispositivo come quello che vi segnaliamo oggi, disponibile su TomTop, sarà molto utile per rimettersi in forma.

Si tratta di un pulsossimetro, strumento che rileva la percentuale di ossigeno nel sangue, diventato famoso in queste settimane perché aiutava le persone che hanno contratto il COVID-19 a conoscere lo stato di salute dei propri polmoni.

Basta infilare lo strumento al dito, premere il tasto di accensione e attendere qualche secondo per visualizzare sullo schermo la frequenza cardiaca e il valore SpO2, che indica l’ossigenazione del sangue. Per gli sportivi è un indice importante che aiuta a capire se gli allenamenti stanno producendo i risultati sperati.

Il piccolo dispositivo è disponibile in tre diverse colorazioni, anche se non è possibile scegliere a priori quale ricevere. Il pulsossimetro è alimentato da due batterie AAA che garantiscono una lunga autonomia e la semplicità di trovare sempre le pile necessarie.

Nella seconda fase sarà inoltre necessario indossare la mascherina quando usciremo di casa ed accertarsi che la temperatura corporea non superi i 37,5 gradi. Ecco dunque che tornano molto utili altre due proposte di TomTop, in grado di soddisfare le vostre esigenze anche sotto questo punto di vista, con prezzi decisamente interessanti.

