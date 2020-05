Non sono molti gli utenti che stampano le proprie foto, che provengano da fotocamere o smartphone, ma esiste ancora una nutrita schiera di appassionati che preferisce avere le foto in formato cartaceo. Ci sono poi produttori come Fujifilm che realizzano fotocamere che possono stampare direttamente le foto effettuate, con un principio simile alle Polaroid che impazzavano qualche decennio fa.

Il produttore giapponese realizza diversi modelli che permettono di stampare immediatamente le foto scattate e oggi vi proponiamo alcune offerte sulla carta (che ricordiamo contiene già l’inchiostro). Potete scegliere fra tre diverse offerte, a seconda della quantità di foto che scattate. Tutte e tre le promozioni sono disponibili su eBay con spedizione gratuita, a fine articolo trovate i link per l’acquisto.

Si parte dal pacchetto base, con 10 fogli di carta dalle dimensioni di 86×54 mm. È compatibile con i modelli Fujifilm Instax Mini 7s/8/25/90/9 e permette di scattare a 800 ISO, per un giusto compromesso tra brillantezza dei colori e toni naturali degli incarnati.

Si prosegue con l’offerta dedicata a chi stampa parecchio, con due kit da 20 fogli ciascuno, sempre delle dimensioni di 86 x 54 mm, e compatibile con gli stessi modelli dell’offerta precedente. Ricordiamo che la superficie di stampa reale è di 62 x 46 mm, con un bordo pensato per segnare note o appunti.

Chiudiamo con il kit da 50 fogli (5 scatole da 10 ciascuna) nella variante Rainbow, con la cornice colorata per un effetto ancora più particolare. Rimangono invariate sia la compatibilità che le dimensioni, incluse la superficie stampabile e la cornice. A seguire i link per l’acquisto di eBay.

