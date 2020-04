Delle offerte “Solo per oggi” di MediaWorld vi abbiamo già parlato in un articolo dedicato e, se in quel caso vi abbiamo segnalato il ruolo da protagonista giocato in data odierna da Apple, passiamo adesso ad una vera e propria iniziativa promozionale monomarca: i Sony Days.

Come si evince dal nome, i Sony Days attivi sul sito ufficiale di MediaWorld hanno ad oggetto esclusivamente prodotti dello storico brand giapponese e andranno avanti per alcuni giorni, più precisamente da oggi, 9 aprile, fino al 14 aprile prossimo.

Al pari di quanto accade con le altre offerte disponibili, anche in questo caso MediaWorld offre la possibilità del finanziamento Findomestic a tasso zero in 20 rate su tutti gli acquisti a partire da 199 euro. Inoltre, per numerosi articoli – come opportunamente segnalato nelle rispettive pagine – è prevista anche la consegna a casa gratuita.

Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire quali offerte sono attive sullo store online di MediaWorld per questi Sony Days.

Offerte dei Sony Days di MediaWorld

I prodotti a marchio Sony protagonisti di questa iniziativa promozionale rientrano in diverse categorie merceologiche e, per rendervene più agevole la consultazione, abbiamo già provveduto a suddividerli.

Sony Days di MediaWorld: offerte smart TV

Sony Days di MediaWorld: offerte audio e Hi-Fi

Sony Days di MediaWorld: offerte Fotografia

Queste e tutte le altre offerte dei Sony Days sono disponibili sul sito di MediaWorld a questo link.

