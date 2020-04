L’emergenza sanitaria non è ancora alle spalle, tutti gli store fisici sono ancora chiusi, le grandi catene stanno puntando sullo shopping online e MediaWorld, da questo punto di vista, è in prima linea con offerte all’ordine del giorno e consegne a casa gratuite su numerosi prodotti.

A fare la voce grossa oggi è senza dubbio Apple: infatti, sono diversi i prodotti del gigante di Cupertino che MediaWorld ha inserito nelle offerte “Solo per oggi”.

Rimane, inoltre, anche la possibilità di ricorrere al finanziamento Findomestic a tasso zero in 20 rate su tutti gli acquisti a partire da 199 euro.

Insomma, se poco fa abbiamo guardato in casa della concorrenza, con particolare riferimento a Unieuro, passiamo adesso alle offerte del giorno di MediaWorld.

Offerte di MediaWorld di oggi, 8 aprile

Dal momento che le offerte coinvolgono prodotti delle categorie merceologiche più disparate, abbiamo già provveduto a suddividerle, così da facilitarvi la ricerca di quelle di vostro interesse.

Smartphone in offerta da MediaWorld

Tablet in offerta da MediaWorld

Computer e accessori in offerta da MediaWorld

Smart Home in offerta da MediaWorld

Smart TV in offerta da MediaWorld

Queste e tutte le altre offerte di oggi, 9 aprile, sono disponibili sul sito di MediaWorld a questo link.

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!