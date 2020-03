Rieccoci con le offerte “Solo per oggi” di MediaWorld, l’appuntamento quotidiano con le promozioni a tempo che il negozio in rosso riserva ai propri clienti. Anche oggi ce n’è per tutti i gusti con smartphone, smart TV, fotocamere e prodotti del settore informatica. Perciò bando alle ciance e vediamo cosa adocchiare, e magari acquistare (solo online e fino alle 23:59 di stasera, 30 marzo 2020).

Le migliori offerte di MediaWorld “Solo per oggi” (30 marzo 2020)

A seguire, come di consueto, la nostra selezione odierna delle migliori offerte di MediaWorld della promo “Solo per oggi”, disponibili perciò fino a stasera. A voi la scelta.

Qui trovate tutti gli altri prodotti scontati di oggi sul sito di MediaWorld, ma per ulteriori offerte tech, ricordatevi di tenere d’occhio la nostra pagina dedicata e il canale Telegram.

Leggi anche: le offerte del giorno di Unieuro