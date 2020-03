Continuano le Offerte del Giorno Unieuro, che questa volta si concentrano in particolare su smart TV e smartphone Android, senza lasciare indietro tanti altri prodotti tecnologici: siete curiosi di scoprire le migliori offerte di oggi? Andiamo a scoprirle.

Offerte del Giorno Unieuro di oggi, lunedì 30 marzo 2020

Dopo aver annunciato la parziale riapertura di alcuni negozi (solo per le urgenze), Unieuro lancia le sue nuove Offerte del Giorno, valide solo per oggi, lunedì 30 marzo 2020. All’interno della promozione possiamo trovare smart TV, smartphone Android, cuffie, wearable, videogiochi, elettrodomestici e non solo. Scopriamo insieme gli sconti più interessanti divisi per categoria.

Offerte smartphone e tablet Unieuro

Offerte TV Unieuro

Offerte wearable e cuffie Unieuro

Offerte videogiochi Unieuro

Altre offerte Unieuro

Vi ricordiamo che Unieuro mette a disposizione la consegna gratuita a domicilio per gli acquisti sopra i 49 euro. Se volete scoprire tutte le altre Offerte del Giorno Unieuro di oggi, lunedì 30 marzo, non vi resta che seguire questo link.

Potrebbe interessarti: recensione Samsung Galaxy Watch Active