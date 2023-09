Microsoft Office è la suite da ufficio per eccellenza per oltre un miliardo di persone in tutto il mondo, anche se spesso non è facile scegliere quando abbandonare una vecchia versione per abbracciare quella nuova. Spesso il prezzo è un ostacolo difficile da superare per molti, ma le novità introdotte con Office 2021 sono davvero tante e importanti, tali da renderlo un acquisto quasi obbligato per chi fa un uso avanzato della suite.

Se il prezzo è un ostacolo Godeal24, con la sua Office Special Sale, ha la soluzione perfetta che vi farà risparmiare in maniera significativa sul costo della licenza, permettendovi di ottenere una licenza ufficiale e originale spendendo solo una frazione rispetto al prezzo di listino.

Godeal24 Office Special Sale

Quando si parla di licenze Microsoft, che siano relative ai sistemi operativi come Windows 10 o Windows 11, o a una delle tante versioni di Microsoft Office, siamo sempre di fronte a licenze perpetue, che potranno essere utilizzate senza alcun limite di tempo da chi le acquista. Godeal24 vende le chiavi di attivazione fornendovi i link per scaricare i pacchetti di installazione dal sito ufficiale del produttore, con la certezza di continuare a ricevere aggiornamenti e patch di sicurezza fino a quando il produttore manterrà attivo il supporto.

La nuova iniziativa promozionale vi permette di ottenere Microsoft Office, in varie versioni, a prezzi strepitosi utilizzando il codice sconto SGOLE62, che applicherà uno sconto del 62% ai prezzi già competitivi praticati dallo store online. Il risultato è la lista di offerte che segue, davvero niente male:

Ottimi sconti anche per chi sta cercando una licenza per il sistema operativo, magari in seguito a un aggiornamento hardware o all’acquisto di una nuova build per sostituire, in vista dell’inizio delle scuole, il vecchio PC. In questo caso lo sconto raggiunge il 50% con il codice SGOLE50:

E se voleste acquistare sia una licenza di Microsoft Windows che una di Microsoft Office? Anche in questo caso ci sono dei pacchetti speciali, con il codice SGOLE62 a ridurre ulteriormente un prezzo particolarmente vantaggioso:

Come sempre Godeal24 offre prezzi imbattibili anche su altri prodotti, tra cui i migliori strumenti per mantenere sempre in perfetta efficienza il vostro computer:

Potete pagare tutti i vostri acquisti scegliendo tra diversi metodi, tra cui PayPal che vi offre una ulteriore garanzia. Una volta completato il pagamento riceverete una mail con i codici acquistati e i link per scaricare i pacchetti di installazione dai siti dei rispettivi produttori. Se non avete mai acquistato da Godeal24 sappiate che su TrustPilot la compagnia ha ricevuto il 98% di valutazioni entusiastiche, un dato che testimonia l’affidabilità e la qualità del servizio proposto.

E per qualsiasi problema potete consultare il servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a questo indirizzo di posta elettronica.

Informazione Pubblicitaria