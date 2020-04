Anche se buona parte dei moderni notebook dispone di una webcam, sono molti quegli utenti che, chiamati a lavorare da casa, non dispongono di una telecamera per partecipare, ad esempio, a videoconferenze di lavoro o a lezioni scolastiche nel caso dei più giovani.

Oggi vi proponiamo un paio di webcam, in offerta su eBay, di buona qualità, per immagini chiare e ben definite, senza spendere cifre esagerate. Partiamo con il modello clip-on da fissare quindi alla cornice dello schermo o del monitor, con un cavo USB 2 per la connessione al computer.

La telecamera da 5 megapixel permette di ottenere immagini di qualità superiore al FullHD (2592 x 1944 pixel) e il microfono integrato permette di utilizzare un solo connettore USB. Se non volete fissarla allo schermo potete montarla su uno stand grazie al foro da 1/4 di pollice.

La webcam è compatibile con computer Windows e macOS ma anche con dispositivi Android. Potete acquistarla su eBay utilizzando il link sottostante.

Se non vi serve un’elevata qualità potete “ripiegare” sul modello C3, con sensore HD/720p che garantisce comunque immagini di buona qualità. Anche in questo caso è integrato il microfono, così occuperete solamente un connettore USB.

In questo caso la webcam, che può essere fissata allo schermo o appoggiata sulla scrivania, è compatibile solamente con i PC Windows, da XP a Windows 10. A seguire il link per l’acquisto su eBay.

