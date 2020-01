Se state cercando il regalo giusto per il vostro partner, non cercate altrove: eBay ha lanciato una sua campagna promozionale ricca di sconti in occasione di San Valentino. Tanti prodotti di tecnologia, elettrodomestici ma anche offerte su abbigliamento, lifestyle e fai-da-te, così da soddisfare tutte le esigenze.

Super Week eBay – Valentine’s Day

La promozione eBay per questa settimana si intitola Super Week – Valentine’s Day, e come abbiamo accennato ci sono centinaia di prodotti in offerta. Il nostro team ha selezionato solo le offerte migliori, così da risparmiarvi la fatica di dover cercare tra una marea di occasioni quelle più succulente.

Ricordate che le offerte scadono il 2 Febbraio, e sono valide fino ad esaurimento scorte per cui se trovate un prodotto che vi interessa, procedete all’acquisto per non farvi scappare l’offerta!

I seguenti prezzi possono subire variazione senza alcun preavviso.

Smartphone e Smartwatch

Informatica

Fotografia

TV e Audio

Videogiochi e Console