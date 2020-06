ANKER è indubbiamente uno dei produttori di accessori più apprezzati per la qualità dei suoi prodotti. Sono numerose le linee di prodotto, come Soundcore, dedicato a cuffie e speaker, eufy per i dispositivi di pulizia per la casa, Nebula per i video proiettori, con numerose proposte a marchi ANKER per quanto riguarda power bank e cavi.

Oggi vi proponiamo alcuni sconti davvero importanti, che potrete ottenere su Amazon semplicemente inserendo il codice sconto riportato nella descrizione di ogni articolo. Troverete anche l’indicazione della validità del codice sconto, per evitare brutte sorprese. Ecco dunque i prodotti ANKER in promozione su Amazon.

Soundcore Infini Pro

La maggior parte della smart TV in commercio offre un’esperienza audio sottotono, fatti salvi pochi modelli particolarmente costosi. Con Soundcore Infini Pro (qui la nostra recensione) potete fare un salto di qualità strepitoso, per un’esperienza multimediale davvero completa.

Potete acquistarla su Amazon a 199,99 euro con il codice 5ESKNB7P fino al 21 giugno

Eufy HomeVac H11

Tra le tante proposte di Anker troviamo anche Eufy HomeVac H11 (da noi recensito qualche tempo fa), un piccolo aspirapolvere che risulta perfetto per tenere sempre pulita la scrivania, la tastiera ma che funziona perfettamente anche come aspira briciole. Dispone di un serbatoio capiente e la batteria garantisce parecchie ore di utilizzo.

È in promozione su Amazon a 39,99 euro con il codice PUURRAEY fino al 21 giugno

ANKER Power Core Lite 20000 mAh

Un power bank è uno degli accessori più utili, non solo per ricaricare lo smartphone ma anche smartwatch, smartband o qualsiasi altro prodotto che necessiti di una porta USB. Il modello PowerCore da 20.000 mAh è in grado di ricaricare numerose volte qualsiasi smartphone, offre due uscite USB e può essere caricato tramite USB Type-C o micro USB. È in vendita su Amazon a 31,99 euro con il codice HEB5PJDC fino al 21 giugno.

Soundcore Icon

L’estate si avvicina e dopo tanti mesi passati in casa la voglia di uscire è tanta. Con Soundcore Icon è possibile avere uno speaker sempre a portata di mano, con 12 ore di autonomia e resistente ad acqua e polvere grazie alla certificazione IP67. Dispone di un cinturino per fissarlo ovunque, e può essere abbinato a un altro Soundcore Icon per ottenere un suono stereo davvero impeccabile.

Lo trovate su Amazon a 39,99 euro con il codice SS8FIAXX valido fino al 30 giugno

Soundcore Motion+

Se volete uno speaker portatile, resistente a pioggia, o a qualsiasi liquido, e cercate qualcosa con una potenza elevata, ecco Soundcore Motion+. che offre 12 ore di autonomia, certificazione IPX7 e una potenza di ben 30 watt. Al suo interno troviamo due tweeter, un woofer in neodimio e radiatori passivi per bassi davvero avvolgenti.

È in promozione su Amazon a 79,99 euro con il codice AATQH676 fino al 14 giugno

Soundcore Space NC

Di cuffie wireless ce ne sono davvero tante sul mercato, ma la maggior parte è ti tipo in-ear. Per chi invece predilige qualcosa di meno invasivo e più avvolgente ecco le Soundcore Space NC (qui la recensione), con cancellazione attiva del rumore, in grazi di isolarvi dall’esterno e permettervi di concentrarvi o di ascoltare al meglio la vostra musica preferita. Offrono 20 ore di autonomia con cancellazione del rumore attiva, davvero un ottimo risultato.

Sono in vendita su Amazon a 79,99 euro con il codice ZMJQMP6X valido fino al 14 giugno

Soundcore Liberty 2 Pro

Chi invece cerca cuffie in-ear, magari anche per lo sport, può trovare soddisfare con le cuffie true wireless Soundcore Liberty 2 Pro (da noi recensite in questo articolo), che offrono 22 profili di ascolto preimpostati oltre alla possibilità di creare quello più adatto alle proprie esigenze. Offrono 8 ore di autonomia con una singola carica e 32 ore con la basetta e con 10 minuti di carica garantiscono 2 ore di ascolto.

Sono in promozione su Amazon a 99,99 euro con il codice ZYQ7K7Y6 fino al 14 giugno

Ottimi sconti quindi, per prodotti che durante la prossima estate torneranno sicuramente molto utili. Ricordatevi di prestare attenzione alla data di scadenza di ogni promozione, per non arrivare in ritardo e perdere ottimi sconti.