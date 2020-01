Recensione eufy HomeVac H11 – Se utilizzate un computer fisso a casa, o avete comunque una postazione di lavoro, saprete quanto è difficile fare le pulizie con un normale aspirapolvere o con un panno, in particolare per quanto riguarda la tastiera.

ANKER ha pensato anche a questa categoria di utenti quando ha creato eufy HomeVac H11, un piccolo aspirapolvere per la casa che a nostro avviso trova la sua perfetta collocazione a fianco della scrivania. Abbiamo avuto modo di provarlo per qualche giorno e oggi vi raccontiamo come si comporta nella nostra recensione.

Design & Ergonomia di eufy HomeVac H11

Piccolo, leggero e compatto: questi sono i primi tre aggettivi che vengono in mente vedendo per la prima volta eufy HomeVac H11. Misura 335 millimetri di altezza e 70 millimetri di diametro nel punto più largo e il suo design ricorda quello di una bottiglia di vino.

Il beccuccio di aspirazione è protetto da un tappo che permette di posizionare il piccolo aspirapolvere in verticale, riducendo l’ingombro e permettendo di averlo sempre a portata di mano. Il connettore microUSB per la ricarica della batteria vi consentirà di collegarlo a una qualsiasi porta USB del computer o di un caricabatteria da smartphone senza che sia necessario un alimentatore proprietario.

Molto semplice anche la manutenzione: basta ruotare la bocchetta di aspirazione (che fa anche da serbatoio per lo sporco, rimuovere il filtro e svuotare il tutto nella pattumiera. Una linguetta in gomma impedisce che lo sporco fuoriesca dal serbatoio, anche scuotendolo o posizionandolo al contrario.









Molto buona l’ergonomia, grazie al peso ridotto (meno di 600 grammi) e all’impugnatura comoda con il pulsante di accensione a portata di pollice. Subito al di sotto troviamo tre LED che indicano la carica residua, anche in fase di ricarica.

Prestazioni e Autonomia di eufy RoboVac H11

Nella confezione di vendita oltre all’aspirapolvere troviamo anche un beccuccio con spazzola, ottimo per pulire una sedia o una poltrona ma anche per aspirare briciole e sporco dalla tastiera in maniera davvero efficace.

Grazie alla forza aspirante di 5.500 Pa anche le briciole più grosse, infilate sotto ai tasti, vengono rimosse in maniera semplice e veloce. La spazzola permette inoltre di pulire computer, monitor, accessori e scrivania senza graffiare nulla, e con una maggiore libertà di azione.

Ovviamente potrete utilizzare eufy HomeVac H11 anche per aspirare le briciole sulla tovaglia, ma qui emerge una delle pochissime criticità che abbiamo rilevato in questo aspirapolvere.







La griglia di uscita dell’aria è posizionata nella parte inferiore e ha la spiacevole abitudine di sparare lontano le briciole che non sono ancora state raccolte. Lo stesso vale anche per la polvere sulla scrivania. ma con un utilizzo abbastanza frequente, ogni 2-3 giorni, l’accumulo non è tale da creare fastidi.

Ottima la possibilità di risciacquare i filtri sotto l’acqua, per una maggiore pulizia, avendo solo l’accortezza di asciugarli bene prima dell’utilizzo successivo. Sul fronte dell’autonomia ANKER dichiara 13 minuti e ci siamo, visto che abbiamo utilizzato l’aspirapolvere per un buon quarto d’ora prima che ci abbandonasse.

Peccato solo per i tempi di ricarica (ecco la seconda criticità), visto che ci vogliono circa due ore e mezza per ricaricare completamente la batteria. Difficile dunque utilizzarlo per pulire un divano o altri elementi di arredo più grandi, mentre per la pulizia regolare di una classica scrivania eufy HomeVac h11 si è dimostrato assolutamente perfetto e all’altezza delle aspettative.







Conclusioni

Questo piccolo aspirapolvere può dunque rivelarsi un ottimo alleato per tenere pulita la vostra scrivania, senza spendere una cifra esagerata e con pochissima manutenzione. Potete acquistarlo su Amazon al prezzo di 59,90 euro non appena sarà disponibile anche nel nostro Paese.