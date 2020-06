Nonostante il mercato delle soundbar sia piuttosto ricco e vario, non è facile riuscire a trovare delle soluzioni valide a buon prezzo da affiancare alla propria televisione perché questo tipo di prodotti, in genere, presenta sempre dei difetti, sotto vari aspetti. Fa eccezione però la Soundcore Infini Pro, benché abbia qualche mese sulle spalle, ed è stato quindi un piacere utilizzarla e, soprattutto, ascoltarla per qualche giorno. Non è un prodotto che vuole essere di fascia alta, però si fa apprezzare tanto per la qualità audio, per la completezza e per la semplicità con cui funziona, in modo particolare considerando il rapporto qualità-prezzo.

Confezione

Che la Soundcore Infini Pro abbia tutto ciò che serve nonostante il prezzo contenuto è evidente già dalla confezione con cui arriva. All’interno della scatola ci sono, infatti, lei, ovviamente, il cavo di alimentazione da 1,5 m, un telecomando comprensivo di due batterie di tipo AAA, un cavo HDMI 2.0 da 1,5 m, 4 viti, 2 staffe per fissarla al muro, una scheda per la localizzazione delle staffe a muro e diversi manuali d’uso.

Non c’è nulla di sorprendente, è vero, però c’è tutto ciò che serve per sfruttare al meglio e rendere pronta all’uso la soundbar. Ci sono persino le batterie per il telecomando e per queste categorie di prodotti, e non solo, non sono da dare per scontate.

Costruzione e design

Nulla da dire sulla costruzione perché è impeccabile e i materiali di cui è fatta sono di alta qualità, tuttavia c’è un particolare che fa storcere un po’ il naso: è ricoperta quasi interamente da uno strato di tessuto e questo la rende sì bella da vedere, raffinata e adatta a ogni tipo di ambiente ma la rende anche una calamita per la polvere e in pochissimo tempo viene ricoperta da uno strato bianco, che, fra l’altro, è difficile da rimuovere considerando la trama del tessuto; nulla di grave, intendiamoci, però è un aspetto sicuramente da tenere in considerazione perché è pur sempre un oggetto in bella vista e da posizionare, salvo rari casi, davanti alla televisione. Le dimensioni e il peso sono importanti, così come le caratteristiche, e misura 93 x 12 x 6 cm e pesa 3,3 kg, per cui è una di quelle soundbar che non passano inosservate e che si fanno sentire.

Esteticamente, come detto prima, è bella, raffinata e curata nei minimi dettagli e per via del suo aspetto neutro è uno di quei prodotti che sta bene con qualsiasi tipo di televisione e arredo, rustico o moderno che sia. Presenta, poi, alle estremità due rientranze marcate per i subwoofer, dietro una porta tv-in (OPT), una porta aux-in, una porta USB, una porta HDMI-in, una porta HDMI-out (ARC) e, ovviamente, una porta per l’alimentazione, sotto delle strisce gommate per evitare che si graffi e che graffi e per aumentarne il grip e, infine, sopra dei led per Bluetooth, aux, HDMI,TV, sound e sorround e i comandi rapidi per agire subito sul volume, sul Bluetooth, per accenderla e spegnerla e per modificare la sorgente.

Collegamento e applicazione

Soundcore Infini Pro è una soundbar versatile e completa anche sotto questo aspetto perché offre diverse possibilità di collegamento alla televisione. Può essere collegata alla TV e agli altri dispositivi compatibili tramite Bluetooth, presente in versione 5.0, e cavo aux, ottico e HDMI, anche tramite lo standard ARC che permette di gestirne sorgente, volume, accensione e spegnimento direttamente dal telecomando della televisione.

C’è poi l’applicazione Soundcore che aggiunge maggiore personalizzazione e diverse impostazioni, utili per adattarla alle proprie esigenze: è possibile, per esempio, selezionare la sorgente, disattivare, attivare e regolare i bassi, modificare l’equalizzazione con alcuni preset, regolare il volume e attivare e disattivare il sorround; sfortunatamente non consente di aggiornare il firmware, che va scaricato e installato usando un computer e la porta USB.

Come suona

E’ una soundbar decisamente valida e completa anche sotto questo aspetto grazie ai suoi due subwoofer da 3 pollici, due midrange da 2,5 pollici, due tweeter da 1 pollice e due bassi, che garantiscono una potenza sonora complessiva da ben 120 watt. Supporta poi il Dolby Digital, il Dolby TrueHD, il Dolby Digital Plus e il Dolby Atmos così da ricreare un suono avvolgente, forte e di qualità in qualsiasi condizione audio.

L’abbiamo usata per un po’ di giorni collegata alla televisione per la visione di film, programmi tv, spettacoli musicali e di diversi vari altri scenari comuni con cui verrebbe utilizzata dalla maggior parte delle persone. Ebbene, innanzitutto dobbiamo sottolineare la semplicità con cui si abbina alla televisione e l’affidabilità perché funziona tutto e tutto funziona bene, senza alcuna imperfezione o tipo di problema: è uno di quei prodotti sempre pronti all’uso e su cui poter contare in ogni situazione. L’aspetto però più sorprendente è quello prettamente sonoro perché Soundcore Infini Pro garantisce sempre un audio caldo, avvolgente, forte, di qualità, pulito e adatto alla visione di qualsiasi tipo di contenuto: grazie all’equalizzatore incorporato e alle varie ottimizzazioni software, soprattutto al Dolby Atmos, è capace di ricreare un audio molto simile a quello che si ascolta in una sala da cinema e ricoprire l’intero spazio di una stanza di una ventina di metri quadrati con qualsiasi scenario di riproduzione audio, per cui è in grado di farsi sentire in tutti i normali salotti e in tutte le normali camere da letto.

Molto buono, nonostante sia un prodotto all-in-one, il direzionamento dell’audio e questo è un gran pregio perché le permette di creare un audio avvolgente e coerente con la scena in televisione. Ha anche un plus che può far comodo in alcune condizioni e che permette di regolare la potenza dei bassi, cosa che potrebbe risultare necessaria con la riproduzione di determinati contenuti o già solo per gusti personali. Soundcore Infini Pro garantisce una qualità, una versatilità e una potenza audio nettamente superiori a quelle garantite dalle televisioni piatte di fascia bassa, media e media-alta, per cui può aggiungere sicuramente qualcosa di importante a questo genere di prodotti, che quasi sempre sono provvisti di solamente un paio di speaker stereo di media potenza e senza alcun accorgimento sonoro e software.

Conclusioni

Soundcore Infini Pro è uno di quei prodotti che non possiamo non consigliare perché è completo, propone diverse funzionalità e, soprattutto, è affidabile, funziona bene e non sbaglia mai un colpo, qualsiasi cosa le si chieda. Sicuramente è un’ottima alternativa per chi vuole dare una bella spinta all’audio, appena mediocre o sufficiente, della propria televisione, senza spendere cifre esorbitanti. Al prezzo a cui è in vendita è sicuramente più che valida, ma soprattutto è capace di tenere testa a prodotti anche più costosi. Soundcore Infini Pro è in vendita su Amazon al prezzo di 259,99 euro, ma fino al 21 giugno 2020 è possibile acquistarla al prezzo scontato di 199,99 euro usando il codice 5ESKNB7P.

Acquista Soundcore Infini Pro a 199,99 euro su Amazon