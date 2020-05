Le telecamere di sicurezza sono ormai sempre più presenti nelle nostre case, nei negozi, nelle scuole e in ufficio. Per una gestione migliore, con la possibilità di registrare i flussi video, serve però uno strumento apposito, un video registratore digitale.

È proprio quello di cui vi parliamo oggi, prodotto da KMoon e davvero completo nelle sue funzionalità. È infatti in grado di accettare segnali in ingresso da telecamere analogiche, telecamere IP, e di altre tecnologie, offrendo uscite audio e video, porte USB e una ricca gamma di connettori.

Nonostante il prezzo particolarmente aggressivo dunque, abbiamo un prodotto completo, all’interno del quale va semplicemente inserito un hard disk SATA per la registrazione dei flussi video. È possibile collegare il registratore a Internet per controllare i dati registrati anche da remoto, tramite un’app mobile o il classico browser del proprio computer.

Ottima soluzione dunque per controllare negozi e uffici, ma anche la propria abitazione quando siamo al lavoro, o altre aree per noi importanti. È possibile ricevere notifiche nel caso vengano rilevati movimenti anomali e grafie al supporto alle telecamere 1080p la qualità dei flussi video può essere decisamente elevata.

Nella confezione di vendita non è incluso un hard disk, che dovrete procurarvi separatamente in base alle vostre esigenze ma, oltre all’alimentatore e al telecomando troverete un mouse, il software per PC e alcune viti per il fissaggio dell’hard disk. Il videoregistratore digitale è in vendita su eBay utilizzando il link sottostante.

Informazione Pubblicitaria