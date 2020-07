Quante volte avete perso il telecomando della vostra TV e avete sperato in una soluzione che vi permettesse di utilizzare i comandi vocali o il vostro smartphone per cambiare canale, abbassare il volume o semplicemente spegnere il televisore?

Con il telecomando WiFi che vi presentiamo oggi potrete risolvere in maniera definitiva il problema. Si alimenta tramite USB e può essere utilizzato per controllare tutto quello che funziona a infrarossi. Oltre alla TV potete quindi utilizzarlo per il condizionatore, il lettore DVD, un ventilatore e molto altro.

Il ricevitore può essere configurato tramite il vostro smartphone sul quale potete installare l’app Smart Life o Tuya, entrambe disponibili sia sul Play Store che sull’app Store. Una volta configurato potrete utilizzarlo sia tramite lo smartphone sia con gli assistenti vocali, in particolare Google Assistant e Amazon Alexa.

E per i più “smanettoni” non manca la possibilità di ricorrere a IFTTT e creare numerose automazioni per il controllo della smart home. Potete quindi dire addio a qualsiasi telecomando e utilizzare voce o smartphone per controllare i vostri elettrodomestici, anche quando non siete a casa.

Pensate alla possibilità di accendere il condizionatore prima di rientrare a casa, di regolare il volume della TV in base all’ora del giorno o di riprodurre la musica dal vostro stereo senza toccare alcunché, semplicemente con i comandi vocali.

E per tutto questo vi bastano poco più di 10 euro, il prezzo dell’hub a infrarossi disponibile su TomTop. A seguire il link per acquistarlo con spese di spedizione incluse nel prezzo.

