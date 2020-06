Google propone un’interessante iniziativa promozionale legata al nuovo piano di abbonamento Nest Aware, lanciato anche in Italia nei giorni scorsi. Ecco come funziona e come ottenere un bel Google Nest Mini in regalo.

Google Nest Mini in regalo con Nest Aware

La promozione pensata da Big G consente agli utenti che si abbonano a Nest Aware di ricevere in regalo uno smart speaker Google Nest Mini, dal valore di 59 euro.

Cos’è Google Nest Aware? Si tratta di un’abbonamento per la gestione dei dispositivi smart installati nella propria abitazione. Grazie alla nuova registrazione basata sugli eventi, è possibile visionare le clip dei momenti in cui le videocamere hanno rilevato movimenti o suoni. Due sono gli abbonamenti annuali disponibili: Nest Aware da 5 euro al mese (o 50 euro l’anno), con cronologia video di 30 giorni per gli eventi, e Nest Aware Plus da 10 euro al mese (o 100 euro l’anno), con cronologia video di 60 giorni per gli eventi e di 10 giorni per le registrazioni h24.

L’iniziativa riguarda coloro che sottoscriveranno entro il prossimo 30 settembre un abbonamento annuale a Nest Aware (qualunque dei due): entro tre settimane, in base a quanto riporta il regolamento, gli utenti riceveranno un’e-mail con un codice per riscattare il proprio Nest Mini. L’offerta riguarda solo i residenti in Italia, con indirizzo di spedizione in Italia.

Per maggiori dettagli, per il regolamento completo e per l’accesso all’iniziativa promozionale vi invitiamo a seguire questo link. Allora, avete intenzione di approfittarne per portarvi a casa un Google Nest Mini in omaggio?