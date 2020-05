Google Nest Aware è il servizio di gestione dei dispositivi smart installati nella propria abitazione. Da ormai diverso tempo al centro di diverse lamentele per il prezzo e le feature offerte, in questi giorni Google presenta i nuovi piani e costi di Google Nest Aware. Come frutto di questo cambiamento, gli utenti potranno scegliere un tipo di sottoscrizione per la gestione di tutti i dispositivi Nest installati in casa, invece di dover supportare un costo per ogni dispositivi presente.

Arrivano i nuovi piani tariffari

Il piano tariffario base di Google Nest Aware parte da 6 dollari al mese (oppure 60 dollari l’anno) ed include 30 giorni di cronologia dei video ripresi dalle telecamere di sicurezza; chi è alla ricerca di un servizio migliore può invece sottoscrivere il piano Google Nest Aware Plus da 12 dollari al mese (oppure 120 dollari l’anno) che offre 60 giorni di cronologia video a cui si sommano altri 10 giorni di riprese 24/7. Entrambi i servizi integrano la possibilità di poter effettuare una chiamata di emergenza al 911 direttamente tramite l’applicazione Google Home – feature valida solo per i clienti americani.

Gli utenti che dispongono già di un piano Google Nest Aware avranno modo di passare ai nuovi prezzi tramite Google Store, a patto però di migrare il proprio account Nest ad un account Google.

Le nuove impostazioni di Google Nest Aware sono disponibili all’interno dell’applicazione Google Home versione 2.22.1.11. La compagnia di Mountain View sfrutta l’occasione per ritoccare anche i prezzi di listino (solo USA) di alcuni dispositivi Nest. Da oggi Nest Hub viene proposto a 89,99 dollari, circa 83 euro euro, mentre Nest Cam Indoor a 129,99 dollari, circa 120 euro.