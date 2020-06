Garmin lancia oggi una nuova interessante promozione dedicata a coloro che vogliono mantenersi in forma senza dimenticare lo stile: acquistando durante il mese di giugno uno smartwatch Garmin Venu, Garmin vívoactive 4 o Garmin vívoactive 4S riceverete un voucher regalo da 50 euro da utilizzare sul sito ufficiale.

Garmin Venu è uno smartwatch con display AMOLED e un’autonomia fino a 5 giorni, con vetro Gorilla Glass 3 e ghiera in acciaio inossidabile. Garmin vívoactive 4 e Garmin vívoactive 4S si concentrano maggiormente sull’attività sportiva, grazie all’ampia scelta di profili e funzioni per il monitoraggio costante dello stato di salute, alle memoria da 4 GB per la musica e agli allenamenti animati sul display antiriflesso. Tutti e tre sono stati presentati lo scorso agosto.

Come ottenere il voucher regalo con Garmin Venu o Garmin vívoactive 4/4S

Ottenere il voucher regalo da 50 euro è semplicissimo: dovete acquistare un Garmin Venu, Garmin vívoactive 4 o Garmin vívoactive 4S sul sito ufficiale o presso un rivenditore tra il 3 e il 30 giugno 2020 ed eseguire la richiesta del codice entro il 30 luglio 2020. Il buono acquisto da 50 euro sarà utilizzabile sul sito garmin.com fino al 12 ottobre 2020.

La richiesta va fatta compilando un modulo con nome, cognome, indirizzo e-mail e numero di serie del nuovo smartwatch, allegando la copia della fattura o della ricevuta (scansione o foto) con data di acquisto. Per procedere o per conoscere termini e condizioni potete seguire questo link. Garmin Venu è disponibile sul sito ufficiale al prezzo di partenza di 349,99 euro, Garmin vívoactive 4 e Garmin vívoactive 4S sono invece in vendita a partire da 279,99 euro.

