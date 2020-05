Expert torna all’attacco a suon di volantini. Stavolta ne ha in serbo un paio, entrambi in vigore da lunedì 18 maggio 2020 ed entrambi, come sempre, ricchi di offerte tech. Intitolati “Maxi Sconti“, scopriamoli subito nei dettagli.

I volantini “Maxi Sconti” di Expert

I nuovi volantini di Expert sono validi dal 18 maggio al 2 giugno 2020, uno del gruppo Gaer, l’altro del gruppo DGgroup. E in queste due settimane di sconti, i clienti della catena di elettronica di consumo sono invitati ad acquistare, in negozio, o da remoto con una semplice telefonata, una serie di prodotti tech in saldo e/o con rateizzazioni a tasso zero.

Si va dagli smartphone, alle smart TV, passando per notebook, PC desktop, tablet, bici elettriche, console, stampanti e altri articoli del settore informatica. Ma sfogliate voi stessi le pagine dei volantini Maxi Sconti di Expert.

Volantino Maxi Sconti di Expert Gruppo Gaer

Volantino Maxi Sconti di Expert Gruppo DGgroup

