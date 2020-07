Anche se il caldo non invoglia certo a rimanere in casa a fare shopping eBay ha preparato per voi due codici sconto che vi permetteranno di risparmiare sui prossimi acquisti. E non una sola volta ma ben dieci per ogni coupon, che potrà essere utilizzato per i vostri acquisti fino al 31 dicembre 2020.

Buono sconto da 10 euro

Sono diverse le categorie merceologiche alle quali è possibile applicare il buono sconto da 10 euro, che come dicevamo può essere utilizzato fino a un massimo di 10 volte entro il 31 dicembre 2020. Si parte da ricambi per auto e moto passando per gli accessori per la casa, bricolage, piccoli e grandi elettrodomestici, accessori per giardino e anche qualche prodotto di informatica.

Potete acquistare monitor o notebook, tablet e PC desktop. Prima di procedere al pagamento basterà utilizzare il coupon PIT20EU10 per ottenere uno sconto immediato di 10 euro. Trovate tutti i prodotti che partecipano alla promozione al link sottostante.

Sconto del 7%

Ben più consistente è invece il secondo coupon che vi segnaliamo, dedicato allo shopping su prodotti per auto, casa, sport e fitness e per alcuni piccoli e grandi elettrodomestici. In questo caso però trovate anche smartphone, smart TV, videogiochi, strumenti musicali, giocattoli e molto altro.

Il coupon PIT207 vi permette di risparmiare il 7% sul prezzo d’acquisto, con uno sconto massimo che può raggiungere i 50 euro. Trovate l’elenco completo dei prodotti in promozione al link sottostante.