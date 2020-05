Tornano le promozioni targate ANKER, che ancora una volta lancia una serie di codici sconto che vi permetteranno di risparmiare sull’acquisto di una interessante serie di prodotti in vendita su Amazon. Andiamo a scoprire nel dettaglio i prodotti in promozione e gli sconti che potete applicare nel carrello di Amazon. Prestate attenzione alla data di validità perché ci sono scadenza differenti.

eufy RoboVac 15C Max

Connessione WiFi, controllo tramite smartphone, 2.000 Pa di forza aspirante e 100 minuti di autonomia. Queste le carte vincenti di eufy RoboVac 15C Max, aspirapolvere robot del gruppo ANKER, in grado di aumentare la potenza aspirante quando necessario (ad esempio sui tappeti). Dispone di un telecomando per il controllo manuale, una ricca serie di ricambi e base di ricarica. Può essere programmato per pulire la vostra abitazione in perfetta autonomia quando siete al lavoro.

È in offerta su Amazon a 189,99 euro invece di 227,99 euro con il codice VYIORVAZ valido fino al 24 maggio.

speaker Bluetooth Soundcore

In vista del ritorno alla normalità, con la possibilità di uscire e di incontrare gli amici, ecco uno speaker per qualche festa (rigorosamente a numero chiuso) con l’inconfondibile qualità Soundcore, Autonomia di 24 ore, compatibilità con dispositivi Android e iOS e ingresso AUX per collegarlo anche ad altri dispositivi. Offre una connessione stabile fino a 20 metri tramite Bluetooth.

È in promozione su Amazon a 27,99 euro invece di 29,99 euro con il codice O5YEOGF3 valido fino al 18 maggio.

speaker Bluetooth ANKER SoundCore 2

È una evoluzione del modello appena visto, dal quale riprende l’ottima autonomia di 25 ore, aggiungendo però la connettività Bluetooth 5.0, la tecnologia BassUp e la certificazione IPX7. In questo modo potrete utilizzarlo anche nelle feste a bordo piscina, o quando il tempo è incerto, visto che uno scroscio improvviso non finirà per danneggiarlo in maniera irreparabile.

È scontato su Amazon da 39,99 euro a 34,99 euro con il codice THLYVFJ6 fino al 18 maggio

ANKER PowerConf

Anche se le riunioni in presenza saranno ancora vietate a lungo, con ANKER PowerConf potete fare chiamate di gruppo ai vostri parenti, salutandoli tutti insieme, senza dover utilizzare il vivavoce dello smartphone, con una qualità decisamente superiore. E quando potrete tornare in ufficio, sarà davvero utile per poter effettuare una chiamata alla sede posta dall’altra parte del mondo, con una qualità audio impeccabile. Ottima autonomia grazie alla batteria da 6.700 mAh, fino a 24 ore di chiamate.

È scontato su Amazon a 89,99 euro invece di 119,99 euro con il codice 3FDOORI6 valido fino al 31 maggio.

Cuffie SoundCore Life Q10

Anche se ora la moda impone le cuffie true wireless, con gli auricolari separati tra loro, un bel paio di cuffie sovraurali garantisce ancora una delle migliori esperienze di ascolto, anche se in estate può rivelarsi un’esperienza bollente. Queste Soundcore Life Q10 godono della certificazione Hi-Res Audio e garantiscono 5 ore di autonomia, La ricarica avviene tramite la porta USB Type-C, ed è presente anche un connettore AUX per collegarle a un vecchio impianto stereo o allo smartphone

Sono in promozione su Amazon a 34,99 euro invece di 49,99 euro con il codice 2SBGLMKR valido fino al 31 maggio.

ANKER PowerCore Slim 1000

Sottile ma con una ottima autonomia grazie alla sua batteria da 10.000 mAh, questo power bank dispone di una uscita USB-A e di ingressi microUSB e USB Type-C. Dispone di un sistema di sicurezza a 11 punti, per la massima protezione del power bank e dei dispositivi a esso collegati.

Le tecnologie PowerIQ e VoltageBoost garantiscono la ricarica più veloce per ogni tipo di dispositivo connesso.

È in offerta su Amazon a 19,99 euro invece di 21,99 euro con il codice YY3U7AAN valido fino al 31 maggio.

ANKER PowerCore+ 10000

Anche in questo caso siamo di fronte a un prodotto particolarmente compatto, ma il suo principale vantaggio non è questo. Oltre a un ingresso USB Type-C, che permette di caricare la batteria interna da 10.000 mAh in circa 4 ore, ANKER PowerCore+ 10000 integra un cavo USB Type-C per la ricarica di uno smartphone. In questo modo non dovrete avere sempre con voi il cavetto necessario, per una migliore comodità di utilizzo.

Lo trovate in offerta su Amazon a 23,99 euro invece di 29,99 euro con il codice 5DY76NR5 valido fino al 31 maggio.

ANKER PowerCore Essential 20000 PD

Chiudiamo con un modello decisamente capiente, da ben 20.000 mAh, che permette di ricaricare diverse volte anche gli smartphone più capienti. Peri ricaricare rapidamente la batteria interna è necessario ricorrere a un alimentatore Power Delivery da acquistare separatamente, Viceversa i tempi di ricarica saranno particolarmente lunghi. Offre inoltre il Power Delivery anche in uscita per una carica più rapida dei dispositivi compatibili con tale tecnologia.

È in promozione su Amazon a 31,99 euro invece di 45,99 euro con il codice NJZA7TK4 valido fino al 31 maggio.