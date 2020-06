La maggior parte delle telecamere di sicurezza necessita di una funzione di pan e tilt per riuscire a coprire un’ampia superficie e garantire la massima sicurezza nella propria abitazione. La nuova soluzione lanciata da Xiaomi su Youpin, la propria piattaforma di crowdfunding, non ha questo problema e consente una visione perfetta dell’ambiente circostante.

XVV Smart Panoramic Camera può infatti contare su una lente di tipo fisheye che consente di avere una visione a 360 gradi dell’abitazione una volta che viene montata a soffitto. È possibile montarla a parete, direttamente su una presa di corrente, e ottenere comunque una visione ultra grandangolare a 180 gradi.

Il montaggio a soffitto evita il fastidio di punti ciechi dovuti a mobili o porte, garantendo la massima sicurezza domestica. Il sensore da 2 megapixel è in grado di registrare video in qualità FullHD e grazie al sistema a infrarossi è in grado di vedere perfettamente anche a buio, senza che un eventuale malintenzionato sia in grado di vederla.

È possibile combinare il flusso proveniente da diverse telecamere, per avere più visuali della propria abitazione o dell’ambiente da proteggere. Il controllo avviene tramite l’applicazione Xiaomi Home e la telecamera può essere utilizzata anche come interfono, visto che dispone di uno speaker e di un microfono ad alta sensibilità.

Il flusso video, codificato in H.265 per una migliore qualità, può essere visualizzato oltre che sul proprio smartphone anche sulle Xiaomi TV e sugli schermi intelligenti XiaoAI. I dati acquisiti possono essere memorizzati su microSD grazie allo slot posizionato sulla parte inferiore e in grado di alloggiare schede fino a 128 GB.

Come dicevamo, infine, la telecamera può essere montata direttamente su una presa di corrente o in posizione più distante, collegandola alla presa tramite un cavetto USB.