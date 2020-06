A poco più di quattro anni dal suo lancio Xiaomi manda in pensione il brand MIJIA, sostituendolo con un termine più comprensibile a livello internazionale. Al momento del lancio il colosso cinese aveva specificato che il termine indicava, in maniera più o meno letterale, casa intelligente Xiaomi.

Da quel lontano 2016 di acqua sotto i ponti ne è passata tanto e Xiaomi è cresciuta, espandendosi rapidamente a livello globale. Ecco dunque che un marchio come MIJIA diventa meno comprensibile e serve qualcosa che permetta agli utenti di identificare a cosa faccia riferimento il brand.

Da oggi dunque arriva Xiaomi Smart Life, che mantiene il logo utilizzato in precedenza, utilizzando quindi una denominazione più comprensibile a livello internazionale. Per il resto non ci saranno altri cambiamenti, come conferma lo stesso post su Weibo, almeno per il momento.

La filosofia del marchio rimane dunque invariata e punta ai dispositivi per una smart home in costante espansione. Non passa quasi settimana senza che vengano presentati, almeno in patria, nuovi dispositivi come elettrodomestici, lampade, lampadine e numerosi altri prodotti pensati per rendere decisamente più confortevole la vita domestica.

Ovviamente i prodotti già commercializzati continueranno a essere supportati e venduti con il vecchio marchio, mentre a breve potrebbero arrivare sul mercato le prime novità targate Xiaomi Smart Life.