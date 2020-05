Giornata piuttosto indaffarata per Xiaomi che in queste ore lancia tre nuovi prodotti per la smart home. Stiamo parlando di Xiaomi Mijia Mosquito Repellent Kit, un sistema in grado di contrastare la presenza di zanzare, Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer, ovvero un prodotto pensato per facilitare l’asciugatura di indumenti e Pinlo Blender Pro, un miscelatore portatile.

Specifiche Xiaomi Mijia Mosquito Repellent Kit

Xiaomi aveva presentato il modello Mijia Mosquito Repellent già un paio di anni fa, seguito subito dopo dalla versione Mijia Mosquito Repellent Smart Edition. Il modello Xiaomi Mijia Mosquito Repellent Kit offre fondamentalmente tre Mijia Mosquito Repellent Smart Edition in un unico prodotto.

La componente smart permette all’utente di collegare i repellenti per zanzare al proprio smartphone tramite l’applicazione Mijia sfruttando il modulo Bluetooth. Attraverso l’applicazione è inoltre possibile controllare alcune informazioni circa lo stato di attività del dispositivo, come ad esempio la batteria residua e altro.

La particolare struttura a ciotola piena integra una ventola in grado di diffondere nell’ambiente il prodotto che funge da repellente per le zanzare, spingendole ad abbandonare l’ambiente senza ucciderle. La batteria integrata offre fino a 720 ore di utilizzo.

Prezzo Xiaomi Mijia Mosquito Repellent Kit

Xiaomi Mijia Mosquito Repellent Kit è disponibile al prezzo di 149 yuan, ovvero 20 euro, nella sola colorazione bianca.

Specifiche Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer

Chi non vorrebbe avere a portata di mano una asciugatrice intelligente per i propri capi? Pensiamo ad esempio chi non ha a disposizione uno spazio all’aperto per stendere i panni al sole, o chi vive in un appartamento senza balcone. Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer permette a chiunque di asciugare i capi bagnati direttamente fra le quattro mura di casa.

Rispetto alla classiche asciugatrici a cui siamo abituati, il prodotti di Xiaomi presenta un design decisamente particolare. Questo è caratterizzato da una traversa fissata al soffitto e munita di numerosi ganci in grado di sopportare un peso massimo di 35 chilogrammi.

Tramite alcuni semplici comandi è possibile abbassare e alzare la traversa verso il soffitto durante la fase di carico e scarico dei panni da asciugare, in modo da occupare meno spazio possibile. Anche qui troviamo il pieno supporto all’applicazione Mijia per controllare l’asciugatrice a distanza e all’assistente digitale Xiao AI per controllarla con la propria voce.

Prezzo Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer

Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer è disponibile al prezzo di 899 yuan, circa 117 euro al cambio.

Specifiche Xiaomi Pinlo Blender Pro

Infine, Xiaomi Pinlo Blender Pro è un miscelatore portatile realizzato da una delle tante aziende del mercato life style che gravitano attorno a Xiaomi. Il design del miscelatore è piuttosto piacevole e accattivante, con la possibilità di scegliere la variante rossa o blu. La struttura esterna del miscelatore portatile in silicone è in grado assorbire le vibrazioni ed il rumore durante la sua attività.

Al suo interno è presente un piccolo motorino da 1000 W capace di raggiungere 3000 rpm e generare rumore pari a 83 db. Gli alimenti vengono finemente sminuzzati da 6 lame in titanio mentre la sua funzione è garantita per al meno 5 anni.

Xiaomi Pinlo Blender Pro può essere anche acquistato con una coppa in vetro ad alta resistenza (al posto di quella in silicone) con una lama asimmetrica spessa 2 mm e con telaio in acciaio inossidabile all’interno.

Prezzo Xiaomi Pinlo Blender Pro

Xiaomi Pinlo Blender Pro è disponibile a 199 yuan, circa 26 euro, che salgono a 239 yuan, circa 31 euro, se acquistato con la tazza in vetro.